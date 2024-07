Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.

В первом тайме поединка румыны отдали всего 79 передач. Это худший показатель на нынешнем чемпионате Европы.

Национальная команда Румынии в первом 45-минутке владела мячом 26,6% времени. Владение сборной Нидерландов – 73,4%.

Видеообзор матча Румыния – Нидерланды (0:3)

Romania completed just 79 passes in the first half, the fewest in the opening 45 minutes by a team at Euro 2024. #EURO2024 https://t.co/134PCiiJTz