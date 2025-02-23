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  4. Арнольд стал первым игроком АПЛ с 2015/16, которого обыграли более 10 раз
Англия
23 февраля 2025, 22:22 |
373
0

Арнольд стал первым игроком АПЛ с 2015/16, которого обыграли более 10 раз

Произошло это в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

23 февраля 2025, 22:22 |
373
0
Арнольд стал первым игроком АПЛ с 2015/16, которого обыграли более 10 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд и Жереми Доку

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд во встрече против «Манчестер Сити» был обыгран 11 раз и стал первым игроком Премьер-лиги с сезона 2015/16, которого обыграли более 10 раз в матче АПЛ.

23 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Салах и Собослаи.

Основным обидчиком Трента стал Жереми Доку, который в этой игре выполнил 13 успешных попыток дриблинга - больше всего среди игроков АПЛ в одном матче чемпионата нынешнего сезона.

В этой кампании Премьер-лиги Арнольд принял участие в 26 матчах, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. «Мерсисайдцы» находятся на первой позиции в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд Жереми Доку антирекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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