Арнольд стал первым игроком АПЛ с 2015/16, которого обыграли более 10 раз

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд во встрече против «Манчестер Сити» был обыгран 11 раз и стал первым игроком Премьер-лиги с сезона 2015/16, которого обыграли более 10 раз в матче АПЛ.

23 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Салах и Собослаи.

Основным обидчиком Трента стал Жереми Доку, который в этой игре выполнил 13 успешных попыток дриблинга - больше всего среди игроков АПЛ в одном матче чемпионата нынешнего сезона.

В этой кампании Премьер-лиги Арнольд принял участие в 26 матчах, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. «Мерсисайдцы» находятся на первой позиции в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

