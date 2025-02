Впервые в этом веке Ман Сити проиграл 8 матчей в одном розыгрыше АПЛ

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проиграл матч против «Ливерпуля», что стало восьмым поражением команды в текущем розыгрыше АПЛ – больше всего в этом веке.

23 февраля состоялась игра 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ман Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

Поражения «Манчестер Сити» в АПЛ 2024/25

В текущей кампании АПЛ «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

Man City have lost 8+ games in a PL season for the first time this decade. pic.twitter.com/22dX64XiP2