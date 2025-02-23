Впервые в этом веке Ман Сити проиграл 8 матчей в одном розыгрыше АПЛ
«Ливерпуль» нанес два поражения «горожанам» в нынешней кампании Премьер-лиги
«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проиграл матч против «Ливерпуля», что стало восьмым поражением команды в текущем розыгрыше АПЛ – больше всего в этом веке.
23 февраля состоялась игра 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ман Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.
Поражения «Манчестер Сити» в АПЛ 2024/25
- Борнмут (в гостях) – 1:2
- Брайтон (в гостях) – 1:2
- Тоттенхэм (дома) – 0:4
- Ливерпуль (в гостях) – 0:2
- Манчестер Юнайтед (дома) – 1:2
- Астон Вилла (в гостях) – 1:2
- Арсенал (в гостях) – 1:5
- Ливерпуль (дома) – 0:2
В текущей кампании АПЛ «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений).
Man City have lost 8+ games in a PL season for the first time this decade. pic.twitter.com/22dX64XiP2— StatMuse FC (@statmusefc) February 23, 2025
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