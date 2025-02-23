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  4. Впервые в этом веке Ман Сити проиграл 8 матчей в одном розыгрыше АПЛ
Англия
23 февраля 2025, 23:15 |
179
0

Впервые в этом веке Ман Сити проиграл 8 матчей в одном розыгрыше АПЛ

«Ливерпуль» нанес два поражения «горожанам» в нынешней кампании Премьер-лиги

23 февраля 2025, 23:15 |
179
0
Впервые в этом веке Ман Сити проиграл 8 матчей в одном розыгрыше АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проиграл матч против «Ливерпуля», что стало восьмым поражением команды в текущем розыгрыше АПЛ – больше всего в этом веке.

23 февраля состоялась игра 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ман Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

Поражения «Манчестер Сити» в АПЛ 2024/25

  • Борнмут (в гостях) – 1:2
  • Брайтон (в гостях) – 1:2
  • Тоттенхэм (дома) – 0:4
  • Ливерпуль (в гостях) – 0:2
  • Манчестер Юнайтед (дома) – 1:2
  • Астон Вилла (в гостях) – 1:2
  • Арсенал (в гостях) – 1:5
  • Ливерпуль (дома) – 0:2

В текущей кампании АПЛ «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити антирекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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