3 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на Уимблдоне-2024 после поражения Лулу Сан в 1/32 финала.

Встреча завершилась в трех сетах победой новозеландки со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

В середине второй партии Лулу Сан подала и сразу же побежала к сетке. После приема Стародубцевой Лулу сумела отбить мяч, но после касания ракеткой решила на секунду развернуться, сделав вид, что розыгрыш завершен и мяч не попадет на сторону Юлии.

Однако Сан все-таки выиграла поинт. К слову, Юлия, наверное как и все, удивились такому приему.

ВИДЕО. Соперница украинки на Уимблдоне обманула всех эффектным приемом

Lulu Sun, confusing her opponent, the crowd, and maybe even herself 😅 🇳🇿#Wimbledon pic.twitter.com/fOiystwz9T