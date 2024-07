ВИДЕО. Вылет 6 ракетки. Когда к психологу? Как Рублев на Уимблдоне психовал

Шестой номер рейтинга АТР Андрей Рублев, который выступает в «нейтральном» статусе, вылетел из Уимблдона-2024.

Представитель страны-террориста в 1/64 финала сенсационно проиграл Франсиско Комесанье (Аргентина, ATP 122) в четырех сетах за 2 часа и 57 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Андрей Рублев [6] – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7)

Это была первая встреча соперников.

Рублев во время матча исполнял то, что делает и всегда – психовал. В одном из эпизодов неплохо так получило его колено.

Комесанья провел второй матч на травяном покрытии. Для него это также первая победа на турнирах Grand Slam и первая над представителем топ-10.

ВИДЕО. Вылет 6-й ракетки. Когда к психологу? Как Рублев на Уимблдоне психовал

I think Rublev needs to see a sports psychologist. This happens far too often, and it's pretty excessive. pic.twitter.com/oneqavULmK