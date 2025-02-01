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  4. Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
WTA
01 февраля 2025, 03:17 |
130
0

Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце

Поединок состоится 1 февраля, ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву

01 февраля 2025, 03:17 |
130
0
Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Коллаж Sport.ua

1 февраля на престижном теннисном турнире в Линце свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 72) и Клара Таусон (WTA 39). Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка выглядит неплохо в текущем сезоне, хотя явно есть куда прогрессировать. На этом турнире Ястремская не отдала ни одного сета, но к игре остаются вопросы. В первом круге удалось обыграть итальянку Лучию Борнцетти – 7:6, 7:5, а хорватку Антонию Ружич прошла со счетом 7:6, 6:1.

Самая известная соперница была в четвертьфинале, ведь пришлось сыграть против представительницы Греции Марии Саккари. В той встрече Мария считалась небольшим фаворитом, первый сет прошел в упорной борьбе, с обоюдными брейками, Ястремская выиграла со счетом 7:5, а во второй партии украинка доминировала – 6:0.

Если сравнивать с первыми двумя матчами, украинка против Саккари играла лучше, допустила всего одну двойную ошибку, а не семь, как в предыдущих поединках. Да и первая подача достигла 63%, что тоже прогресс. Есть ощущение, что Ястремская может прибавить, когда есть необходимость.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Клара Таусон

Очень опасно выглядит датская спортсменка в этом сезоне, ведь она уже успела выиграть сильный турнир в Окленде. Да, в финале упомянутого турнира повезло, ведь она отдала первый сет Осаке, а потом соперница снялась.

Можно себе занести в актив и Aus Open. Там спортсменка дошла до третьего круга, где с боем уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. В Линце Таусон выглядит одним из главных претендентов на титул, и полностью оправдывает ожидания, ведь пока уверенно всех побежала. Свой первый матч датчанка выиграла у украинки Ангелины Калининой – 6:3, 6:3, далее была опытная румынка Кырстя – 6:2, 6:4, в последнем матче удалось обыграть Анну Блинкову – 6:4, 6:3. На этом турнире Таусон успела подать 21 эйс, что выглядит мощно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки играли между собой всего раз. Это было в 2022 году в квалификации турнира в Дубае, тогда Ястремская одержала тяжелую победу – 7:5, 5:7, 6:2.

Прогноз

На бумаге датская спортсменка считается фаворитом, что выглядит оправданно. И все-таки, в таком матче будет присутствовать эффект неожиданности. Если Ястремская покажет свой максимум, тогда она может бороться за победу. На успех Таусон дают в среднем 1,55, а на украинку 2,61. Жду близкого матча, без доминирования одной из теннисисток, ставлю на победу Ястремской с форой +4 гейма за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Клара Таусон
01.02.2025 -
14:00
Даяна Ястремская
Фора Ястремской (+4) 1.64 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Клара Таусон WTA Линц прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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