Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро

Украинский эксперт Артур Валерко поделился мнением о трансфере вратаря киевского «Динамо» Георгия Бущана в «Аль-Шабаб», а также оценил сумму трансфера:

– Три миллиона евро при номинальной оценочной стоимости в семь – это явно не то, на что можно было бы рассчитывать «Динамо».

– Бущану 30 лет и он долго находился в клубе, близилось завершение контракта, а в последний год суммы сделки уже могли быть еще меньше. Но и кроме того, большие суммы продаж вратарей – это не столь распространенное явление в отечественном футболе. Только два вратаря продавались дороже – Трубин в «Бенфикe» (за 10 млн) и Лунин в «Реал» (за 8,5), но это были молодые игроки и трансферы в Западную Европу – вполне возможно, что с определенным процентом от дальнейших перепродаж .

А так за три миллиона и больше пятеро украинских вратарей продавались и раньше. Причем Коваль и Ризнык – именно на внутреннем рынке. Немного дороже «Днепр» отпустил в «Бешикташ» Бойко, но и Денис тогда был моложе нынешнего Бущана, и произошло это на свежих впечатлениях от финала Лиги Европы.

Если окажется, что в условиях перехода Бущана прописаны реалистичные бонусы, можно считать, что «Динамо» осуществило приемлемый, как для нынешнего момента, трансфер, – считает эксперт.