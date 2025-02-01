«Я не понимаю». Экс-игрок Шахтера разнес Пушича. Все из-за Степаненко

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Сергей Кривцов подверг критике нынешнего тренера «горняков» Марино Пушича из-за отношения к Тарасу Степаненко.

«Я не понимаю, как можно было держать в запасе Тараса Степаненко. Еще когда я играл в Шахтере, было ощутимо, как команда играет с Тарасом и без него — это две разные команды. Я понимаю, что вопрос возраста, но это игрок такого уровня, которому еще есть, что показать».

Степаненко перешел в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году и провел в составе донецкой команды 439 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко официально подписал контракт с турецким клубом.