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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 10:39 |
236
1

«Я не понимаю». Экс-игрок Шахтера разнес Пушича. Все из-за Степаненко

Сергей Кривцов не понимает, почему Марино Пушич не ставил Тараса Степаненко в состав

01 февраля 2025, 10:39 |
236
1
«Я не понимаю». Экс-игрок Шахтера разнес Пушича. Все из-за Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Сергей Кривцов подверг критике нынешнего тренера «горняков» Марино Пушича из-за отношения к Тарасу Степаненко.

«Я не понимаю, как можно было держать в запасе Тараса Степаненко. Еще когда я играл в Шахтере, было ощутимо, как команда играет с Тарасом и без него — это две разные команды. Я понимаю, что вопрос возраста, но это игрок такого уровня, которому еще есть, что показать».

Степаненко перешел в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году и провел в составе донецкой команды 439 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко официально подписал контракт с турецким клубом.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Сергей Кривцов Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Олександр
Степаненко казав в інтерв'ю що в перші дні війни ховався з жінкою в підвалі свого будинку під Києвом.Навіть у інтрв'юєра очі налоб полізли .Всі навіть діди пішли на фронт або хоча б в тероборону а ви молода здорова людина з крисами сиділи у підвалі 
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