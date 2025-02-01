Жребий ЛЧ и ЛЕ, трансферы Неймара, Степаненко и Таловерова, успех в футзале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 января.

1A. Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

1B. С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар вернулся в клуб, где начинал профессиональную карьеру

Футболист присоединился к бразильскому «Сантосу»

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом

Степаненко получил договор на 1,5 года

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины

Максим Таловеров подписал контракт с «Плимутом»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии

Жерсон Родригеш стал футболистом AVS

4A. Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико

Глеб Удовиченко стал первым украинцем в системе мадридского гранда

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера и Милана возглавил французский топ-клуб

Пауло Фонсека будет работать в «Лионе»

5A. Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения

Украинский вратарь пропустил три гола

5B. Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию

Команда Александра Косенко одержала третью победу в квалификации Евро-2026

6A. Тунис – Украина – 0:1. Сачко за 2.5 часа одолел лидера соперников

Виталий в трех сетах справился с Азизом Дугазом в первой игре противостояния Кубка Дэвиса

6B. Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять

Александр проиграл матч против Моза Эшарги, противостояние продолжится 1 февраля

7A. Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце

Даяна в двух сетах выиграла у Марии Саккари в 3-м раунде пятисотника в Австрии

7B. Киченок вышли в финал в Линце, повесив баранку казахстанке и россиянке

Людмила и Надежда деклассировали тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева

8A. Хорватия сенсационно обыграла Францию и вышла в финал ЧМ по гандболу

В другом полуфинале 31 января сыграют сборные Дании и Португалии

8B. Это разгром. Определен второй финалист чемпионата мира 2025 по гандболу

Дания не оставила ни малейших шансов Португалии и вышла в финал

9A. ЧЕ-2025. Качественная стрельба. Александра Меркушина вошла в топ-15 спринта

Еще две украинки оказались в сороковке лучших

9B. ЧЕ-2025. Попал во все мишени. Тищенко замкнул топ-20 спринта

Ещё два украинца финишировали в пределах топ-50

10A. На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше

Провожаем Георгия Бущана на заслуженную ссылку

10B. Почему Астон Вилла продает Дурана: в Саудовскую Аравию, хотя его хотел Реал

Возможно, это решение является для «львов» просто лучшим из возможных

10C. Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет

Шахтер и Динамо попрощались с еврокубками и остались без евровесны