Жребий ЛЧ и ЛЕ, трансферы Неймара, Степаненко и Таловерова, успех в футзале
Главные новости за 31 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 января.
1A. Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
1B. С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар вернулся в клуб, где начинал профессиональную карьеру
Футболист присоединился к бразильскому «Сантосу»
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом
Степаненко получил договор на 1,5 года
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
Максим Таловеров подписал контракт с «Плимутом»
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии
Жерсон Родригеш стал футболистом AVS
4A. Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Глеб Удовиченко стал первым украинцем в системе мадридского гранда
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера и Милана возглавил французский топ-клуб
Пауло Фонсека будет работать в «Лионе»
5A. Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Украинский вратарь пропустил три гола
5B. Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Команда Александра Косенко одержала третью победу в квалификации Евро-2026
6A. Тунис – Украина – 0:1. Сачко за 2.5 часа одолел лидера соперников
Виталий в трех сетах справился с Азизом Дугазом в первой игре противостояния Кубка Дэвиса
6B. Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
Александр проиграл матч против Моза Эшарги, противостояние продолжится 1 февраля
7A. Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Даяна в двух сетах выиграла у Марии Саккари в 3-м раунде пятисотника в Австрии
7B. Киченок вышли в финал в Линце, повесив баранку казахстанке и россиянке
Людмила и Надежда деклассировали тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева
8A. Хорватия сенсационно обыграла Францию и вышла в финал ЧМ по гандболу
В другом полуфинале 31 января сыграют сборные Дании и Португалии
8B. Это разгром. Определен второй финалист чемпионата мира 2025 по гандболу
Дания не оставила ни малейших шансов Португалии и вышла в финал
9A. ЧЕ-2025. Качественная стрельба. Александра Меркушина вошла в топ-15 спринта
Еще две украинки оказались в сороковке лучших
9B. ЧЕ-2025. Попал во все мишени. Тищенко замкнул топ-20 спринта
Ещё два украинца финишировали в пределах топ-50
10A. На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Провожаем Георгия Бущана на заслуженную ссылку
10B. Почему Астон Вилла продает Дурана: в Саудовскую Аравию, хотя его хотел Реал
Возможно, это решение является для «львов» просто лучшим из возможных
10C. Таблица коэффициентов. Украина провела наихудший сезон за последние 28 лет
Шахтер и Динамо попрощались с еврокубками и остались без евровесны
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