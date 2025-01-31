Турция31 января 2025, 16:21 | Обновлено 31 января 2025, 16:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом
Степаненко получил договор на 1,5 года
31 января 2025, 16:21 | Обновлено 31 января 2025, 16:24
3008
3
Клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор» объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко.
Легендарный игрок «Шахтера», который покинул украинскую команду после матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, получил от нового клуба договор на 1,5 года.
Команда «Эюпспор», которая базируется в Стамбуле, в чемпионате Турции идет на четвертой позиции.
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Удачи, Тарас👏👏