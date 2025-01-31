ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом

Клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор» объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко.

Легендарный игрок «Шахтера», который покинул украинскую команду после матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, получил от нового клуба договор на 1,5 года.

Команда «Эюпспор», которая базируется в Стамбуле, в чемпионате Турции идет на четвертой позиции.