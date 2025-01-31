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Турция
31 января 2025, 16:21 | Обновлено 31 января 2025, 16:24
3008
3

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом

Степаненко получил договор на 1,5 года

31 января 2025, 16:21 | Обновлено 31 января 2025, 16:24
3008
3
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор» объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко.

Легендарный игрок «Шахтера», который покинул украинскую команду после матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, получил от нового клуба договор на 1,5 года.

Команда «Эюпспор», которая базируется в Стамбуле, в чемпионате Турции идет на четвертой позиции.

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Источник: Опальным капитаном Ингульца интересуются два клуба УПЛ
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Тарас Степаненко Эюпспор трансферы чемпионат Турции по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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AK.228
Еще и еврокубках быть может сезончик поиграет !!
Удачи, Тарас👏👏
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+6
Nick.Grabowski
Головним тренером Еюпспору є Арда Туран, в колишньому один з лідерів Атлетіко Мадрид та гравець Барселони. 
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+3
Pavel_i_CO
Коли Тарасик зіграє перший матч, статтю теж назвуть "Легенда шахтьора зіграв не за шахтьор, в якому він легенда?"
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-1
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