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  4. Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
Кубок Дэвиса
31 января 2025, 17:05 | Обновлено 31 января 2025, 17:27
934
1

Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять

Александр проиграл матч против Моза Эшарги, противостояние продолжится 1 февраля

31 января 2025, 17:05 | Обновлено 31 января 2025, 17:27
934
1
Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
ФТУ

31 января проходит матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.

Вторыми на корт вышли Моз Эшарги (АТР 511) и Александр Овчаренко (АТР 311). Украинец проиграл оппоненту в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард

31 января. Второй матч

Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2

Это была первая встреча соперников. В первой партии Овчаренко побеждал 4:3 с брейком, но растерял преимущество и позволил Эшарги победить на тай-брейке.

После поражения Овчаренко счет в противостоянии Туниса и Украины стал равным, 1:1. В первой игре Виталий Сачко одолел Азиза Дугаза.

Встреча команд продолжится в субботу, 1 февраля. Первым поединком второго игрового дня запланирован парны матч, на который заявлены тандемы Алексей Крутых / Владислав Орлов и Азиз Уакаа / Адем Нагуди.

Чтобы добыть общую победу, одной из сборных необходимо набрать три очка.

Тунис – Украина – 1:1

  • Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
  • Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
ФТУ. Александр Овчаренко
ФТУ. Александр Овчаренко
ФТУ. Александр Овчаренко
ФТУ. Александр Овчаренко
ФТУ. Александр Овчаренко
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alex
Дугах обыграет Вовчаренко , по этому кто в парах выиграет 
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