Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять

31 января проходит матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.

Вторыми на корт вышли Моз Эшарги (АТР 511) и Александр Овчаренко (АТР 311). Украинец проиграл оппоненту в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард

31 января. Второй матч

Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2

Это была первая встреча соперников. В первой партии Овчаренко побеждал 4:3 с брейком, но растерял преимущество и позволил Эшарги победить на тай-брейке.

После поражения Овчаренко счет в противостоянии Туниса и Украины стал равным, 1:1. В первой игре Виталий Сачко одолел Азиза Дугаза.

Встреча команд продолжится в субботу, 1 февраля. Первым поединком второго игрового дня запланирован парны матч, на который заявлены тандемы Алексей Крутых / Владислав Орлов и Азиз Уакаа / Адем Нагуди.

Чтобы добыть общую победу, одной из сборных необходимо набрать три очка.

Тунис – Украина – 1:1

Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6

Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2

ФТУ. Александр Овчаренко

ФТУ. Александр Овчаренко

ФТУ. Александр Овчаренко

ФТУ. Александр Овчаренко