Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
Александр проиграл матч против Моза Эшарги, противостояние продолжится 1 февраля
31 января проходит матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.
Вторыми на корт вышли Моз Эшарги (АТР 511) и Александр Овчаренко (АТР 311). Украинец проиграл оппоненту в двух сетах.
Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард
31 января. Второй матч
Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
Это была первая встреча соперников. В первой партии Овчаренко побеждал 4:3 с брейком, но растерял преимущество и позволил Эшарги победить на тай-брейке.
После поражения Овчаренко счет в противостоянии Туниса и Украины стал равным, 1:1. В первой игре Виталий Сачко одолел Азиза Дугаза.
Встреча команд продолжится в субботу, 1 февраля. Первым поединком второго игрового дня запланирован парны матч, на который заявлены тандемы Алексей Крутых / Владислав Орлов и Азиз Уакаа / Адем Нагуди.
Чтобы добыть общую победу, одной из сборных необходимо набрать три очка.
Тунис – Украина – 1:1
- Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
- Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
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