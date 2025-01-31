Тунис – Украина – 0:1. Сачко за 2.5 часа одолел лидера соперников
Виталий в трех сетах справился с Азизом Дугазом в первой игре противостояния Кубка Дэвиса
31 января стартовало матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.
Первыми на корт вышли Азиз Дугаз (АТР 227) и Виталий Сачко (АТР 392). Украинец сумел одолеть соперника в трех сетах за 2.5 часа и принес сине-желтым первое очко.
Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард
31 января. Первый матч
Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
Во второй партии украинец побеждал 3:1 с брейком, а на тай-брейке вел 5:2, но не сумел закрыть соперника в двух сетах. Тем не менее, в третьей партии Виталий дожал оппонента.
Это была вторая встреча соперников. В начале 2024 года Виталий после пяти стартовых геймов в матче с Азизом на челленджере в Таиланде отказался продолжать борьбу.
Дугаз является первым номером команды Туниса и в рейтинге АТР находится выше всех украинцев. Виталий – вторая ракетка сине-желтых.
Следующими на корт выйдут Александр Овчаренко (АТР 311) и Моз Эшарги (АТР 511). Это будет последний матч игрового дня, затем встреча продолжится в субботу.
Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка. 1 февраля первым поединком будет парный матч, на который предварительно заявлены тандемы Алексей Крутых / Владислав Орлов и Азиз Уакаа / Адем Нагуди.
Тунис – Украина – 0:1
- Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
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