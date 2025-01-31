Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тунис – Украина – 0:1. Сачко за 2.5 часа одолел лидера соперников
Кубок Дэвиса
31 января 2025, 14:46 | Обновлено 31 января 2025, 14:50
174
1

Тунис – Украина – 0:1. Сачко за 2.5 часа одолел лидера соперников

Виталий в трех сетах справился с Азизом Дугазом в первой игре противостояния Кубка Дэвиса

31 января 2025, 14:46 | Обновлено 31 января 2025, 14:50
174
1
Тунис – Украина – 0:1. Сачко за 2.5 часа одолел лидера соперников
ФТУ

31 января стартовало матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.

Первыми на корт вышли Азиз Дугаз (АТР 227) и Виталий Сачко (АТР 392). Украинец сумел одолеть соперника в трех сетах за 2.5 часа и принес сине-желтым первое очко.

Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард

31 января. Первый матч

Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6

Во второй партии украинец побеждал 3:1 с брейком, а на тай-брейке вел 5:2, но не сумел закрыть соперника в двух сетах. Тем не менее, в третьей партии Виталий дожал оппонента.

Это была вторая встреча соперников. В начале 2024 года Виталий после пяти стартовых геймов в матче с Азизом на челленджере в Таиланде отказался продолжать борьбу.

Дугаз является первым номером команды Туниса и в рейтинге АТР находится выше всех украинцев. Виталий – вторая ракетка сине-желтых.

Следующими на корт выйдут Александр Овчаренко (АТР 311) и Моз Эшарги (АТР 511). Это будет последний матч игрового дня, затем встреча продолжится в субботу.

Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка. 1 февраля первым поединком будет парный матч, на который предварительно заявлены тандемы Алексей Крутых / Владислав Орлов и Азиз Уакаа / Адем Нагуди.

Тунис – Украина – 0:1

  • Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
По теме:
Капитан сборной пояснил, почему в Украине мужской теннис слабее женского
Орест ТЕРЕЩУК: «Думаю, что шансы в игре с Тунисом 50 на 50. Мы не фавориты»
Трансляции матча Тунис – Украина не будет. Стала известна причина
сборная Туниса по теннису сборная Украины по теннису Тунис - Украина Кубок Дэвиса Виталий Сачко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Теннис | 31 января 2025, 11:35 2
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце

Поединок 1/4 финала состоится 31 января, ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву

Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Футбол | 30 января 2025, 16:40 41
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ

Шахтер попрощался с еврокубками поражением от дортмундской Боруссии

Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 30.01.2025, 16:43
Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Футбол | 30.01.2025, 23:52
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
Футбол | 31.01.2025, 11:37
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
неочикувано ...молодець...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 3
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 6
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем