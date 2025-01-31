Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико

Украинский голкипер Глеб Удовиченко подписал контракт с академией мадридского «Атлетико», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 16-летний футболист, являющийся воспитанником полтавской «Ворсклы», подписал соглашение с испанским грандом на два года. Стоит отметить тот факт, что Глеб стал первым украинцем в системе мадридского клуба. Срок соглашения – 2 года.

Глеб Удовиченко уже не первый украинский голкипер, подписавший контракт с испанским клубом: в системе «Бетиса» находится Ян Журавский, в системе «Жироны» – Владислав Крапивцов, а за основную команду мадридского «Реала» играет Андрей Лунин.

Ранее сообщалось о том, что европейский гранд близок к подписанию Зинченко.