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Испания
31 января 2025, 11:05 | Обновлено 31 января 2025, 11:19
1566
2

Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико

Глеб Удовиченко стал первым украинцем в системе мадридского гранда

31 января 2025, 11:05 | Обновлено 31 января 2025, 11:19
1566
2
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
ТаТоТаке. Глеб Удовиченко

Украинский голкипер Глеб Удовиченко подписал контракт с академией мадридского «Атлетико», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 16-летний футболист, являющийся воспитанником полтавской «Ворсклы», подписал соглашение с испанским грандом на два года. Стоит отметить тот факт, что Глеб стал первым украинцем в системе мадридского клуба. Срок соглашения – 2 года.

Глеб Удовиченко уже не первый украинский голкипер, подписавший контракт с испанским клубом: в системе «Бетиса» находится Ян Журавский, в системе «Жироны» – Владислав Крапивцов, а за основную команду мадридского «Реала» играет Андрей Лунин.

Ранее сообщалось о том, что европейский гранд близок к подписанию Зинченко.

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Ворскла Полтава Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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MIRRA
Воротарів у нас толкових багато... Нам би форвардів....
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Lulinnha
Огонь !
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