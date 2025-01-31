«Он это признал». Европейский гранд близок к подписанию Зинченко
Украинский защитник может перейти в Атлетико
Мадридский «Атлетико» близок к подписанию украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает CaughtOffside.
В этом переходе заинтересованы все стороны – и «матрасники», и «канониры», главный тренер которых Микель Артета, готов отпустить 28-летнего игрока, и сам футболист.
«Источники сообщили, что игрок признал тщетность дальнейших попыток попасть в состав «Арсенала» на более регулярной основе и готов выслушать поступившие ему предложения.
Учитывая, что окно закрывается в понедельник, он не оставил себе слишком много времени, чтобы заключить желаемую сделку, однако, если есть воля всех сторон, то и выход найдется», – пишет ресурс.
Ранее стало известно, за сколько «Атлетико» купит у «Арсенала» Зинченко.
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