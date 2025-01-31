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  4. «Он это признал». Европейский гранд близок к подписанию Зинченко
Англия
31 января 2025, 10:33 |
2223
1

«Он это признал». Европейский гранд близок к подписанию Зинченко

Украинский защитник может перейти в Атлетико

31 января 2025, 10:33 |
2223
1
«Он это признал». Европейский гранд близок к подписанию Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Мадридский «Атлетико» близок к подписанию украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает CaughtOffside.

В этом переходе заинтересованы все стороны – и «матрасники», и «канониры», главный тренер которых Микель Артета, готов отпустить 28-летнего игрока, и сам футболист.

«Источники сообщили, что игрок признал тщетность дальнейших попыток попасть в состав «Арсенала» на более регулярной основе и готов выслушать поступившие ему предложения.

Учитывая, что окно закрывается в понедельник, он не оставил себе слишком много времени, чтобы заключить желаемую сделку, однако, если есть воля всех сторон, то и выход найдется», – пишет ресурс.

Ранее стало известно, за сколько «Атлетико» купит у «Арсенала» Зинченко.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Ну за Зіну треба просити більш 300 лямів, це серйозно⚽🤓😎цей чувак сидів собі всю кар'єру на лавочці для запасних, а тепер ще посидить у Іспанії, подивитися тамтешній футбол, ⚽⚽⚽
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