«Он это признал». Европейский гранд близок к подписанию Зинченко

Мадридский «Атлетико» близок к подписанию украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает CaughtOffside.

В этом переходе заинтересованы все стороны – и «матрасники», и «канониры», главный тренер которых Микель Артета, готов отпустить 28-летнего игрока, и сам футболист.

«Источники сообщили, что игрок признал тщетность дальнейших попыток попасть в состав «Арсенала» на более регулярной основе и готов выслушать поступившие ему предложения.

Учитывая, что окно закрывается в понедельник, он не оставил себе слишком много времени, чтобы заключить желаемую сделку, однако, если есть воля всех сторон, то и выход найдется», – пишет ресурс.

Ранее стало известно, за сколько «Атлетико» купит у «Арсенала» Зинченко.