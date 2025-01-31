Португалия31 января 2025, 14:50 |
3833
6
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии
Жерсон Родригеш стал футболистом AVS
31 января 2025, 14:50 |
3833
6
Португальский AVS официально объявил о подписании люксембургского вингера Жерсона Родригеша.
Отмечается, что переход состоялся на правах полугодовой аренды.
Стоит напомнить, что Жерсон Родригеш до сих пор является игроком киевского «Динамо». Его контракт со столичным клубом действует до лета 2025 года.
В первой половине сезона 2024/25 Жерсон Родригеш на правах аренды выступал за китайский «Пингджуо», за который провел 6 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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Комментарии 6
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Не розумію чому Динамо ще тримає його на контракті, навряд чи щось зароблять за нього
Алкаш.
ого, він ще виявляється на контракті у Динамо, я думав після його скандалів від нього позбулися
наша динамівська Легенда
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