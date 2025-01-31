Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии
Португалия
31 января 2025, 14:50 |
3833
6

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии

Жерсон Родригеш стал футболистом AVS

31 января 2025, 14:50 |
3833
6
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии
AVS. Жерсон Родригеш

Португальский AVS официально объявил о подписании люксембургского вингера Жерсона Родригеша.

Отмечается, что переход состоялся на правах полугодовой аренды.

Стоит напомнить, что Жерсон Родригеш до сих пор является игроком киевского «Динамо». Его контракт со столичным клубом действует до лета 2025 года.

В первой половине сезона 2024/25 Жерсон Родригеш на правах аренды выступал за китайский «Пингджуо», за который провел 6 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Зображення

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с вингером
Источник: Верес отдает в аренду форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера подписал контракт с турецким клубом
Жерсон Родригеш AVS чемпионат Португалии по футболу Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 31 января 2025, 13:25 27
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Парма – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 31 января 2025, 15:19 0
Парма – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 января в 21:45 по Киеву

Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Футбол | 30.01.2025, 16:24
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Футбол | 30.01.2025, 23:55
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
Футбол | 31.01.2025, 12:13
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Prokop_Andriy
Не розумію чому Динамо ще тримає його на контракті, навряд чи щось зароблять за нього
Ответить
0
Lulinnha
Алкаш. 
Ответить
0
Andromed
ого, він ще виявляється на контракті у Динамо, я думав після його скандалів від нього позбулися
Ответить
0
Khafre
наша динамівська Легенда
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 42
Футбол
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 6
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем