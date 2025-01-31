ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в клуб из элитного дивизиона Португалии

Португальский AVS официально объявил о подписании люксембургского вингера Жерсона Родригеша.

Отмечается, что переход состоялся на правах полугодовой аренды.

Стоит напомнить, что Жерсон Родригеш до сих пор является игроком киевского «Динамо». Его контракт со столичным клубом действует до лета 2025 года.

В первой половине сезона 2024/25 Жерсон Родригеш на правах аренды выступал за китайский «Пингджуо», за который провел 6 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.