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  4. Антюх прояснил ситуацию о своих перспективах в Заре
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 11:37 |
198
2

Антюх прояснил ситуацию о своих перспективах в Заре

Вингер луганского клуба дал эксклюзивный комментарий

01 февраля 2025, 11:37 |
198
2
Антюх прояснил ситуацию о своих перспективах в Заре
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Антюх

Несколько дней назад появилась информация, что вингер луганской «Зари» Денис Антюх не будет тренироваться с юношеской командой, а отправится в Турцию на сборы основной команды. Sport.ua взял комментарий у футболиста по поводу этой ситуации.

– Денис, правда ли, что вы уже в Турции на сборах «Зари»?

– Да, я прибыл в расположение «Зари» в Турции.

– Команда провела несколько спаррингов, но вы на поле не выходили. У вас повреждение?

– Нет, все хорошо.

– Почему тогда не играли?

– Причину не знаю и сам пока. Это нужно спрашивать у руководства клуба.

– Какие можете сказать новости по поводу контракта? Договорились о продлении или поставили на паузу к лету?

– Ничего нового не могу сказать. Здесь также лучше спрашивать у руководства «Зари».

Контракт Дениса Антюха с «Зарей» заканчивается летом 2025 года. Футболист отказался продлевать соглашение, и его отстранили от тренировок с основным составом луганской команды.

В этом сезоне 27-летний Антюх провел 10 матчей в составе «Зари», сделав пять результативных передач.

Sport.ua также связался с генеральным директором Зари Игорем Гузем, но заявил, что не дает комментарии в телефонном режиме.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганчан Младен Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Денис Антюх продление контракта инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Тиснуть на футболіста, щоб продовжив контракт. На жаль, такі випадки часто трапляються. І не лише у нашому футболі. Того ж Мбаппе теж від тренувань відстороняли в ПСЖ.
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Gargantua81
да выкупил бы его уже 1925.
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