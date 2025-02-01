Антюх прояснил ситуацию о своих перспективах в Заре

Несколько дней назад появилась информация, что вингер луганской «Зари» Денис Антюх не будет тренироваться с юношеской командой, а отправится в Турцию на сборы основной команды. Sport.ua взял комментарий у футболиста по поводу этой ситуации.

– Денис, правда ли, что вы уже в Турции на сборах «Зари»?

– Да, я прибыл в расположение «Зари» в Турции.

– Команда провела несколько спаррингов, но вы на поле не выходили. У вас повреждение?

– Нет, все хорошо.

– Почему тогда не играли?

– Причину не знаю и сам пока. Это нужно спрашивать у руководства клуба.

– Какие можете сказать новости по поводу контракта? Договорились о продлении или поставили на паузу к лету?

– Ничего нового не могу сказать. Здесь также лучше спрашивать у руководства «Зари».

Контракт Дениса Антюха с «Зарей» заканчивается летом 2025 года. Футболист отказался продлевать соглашение, и его отстранили от тренировок с основным составом луганской команды.

В этом сезоне 27-летний Антюх провел 10 матчей в составе «Зари», сделав пять результативных передач.

Sport.ua также связался с генеральным директором Зари Игорем Гузем, но заявил, что не дает комментарии в телефонном режиме.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганчан Младен Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари.