«Счета направлялись через УПЛ». В УАФ ответили на претензии Оболони

В Украинской ассоциации футбола ответили на претензии генерального директора киевской «Оболони» Александра Резниченко, который заявил, что УАФ не предоставила клубу акт выполненных работ.

- Действительно ли УАФ до недавнего времени не предоставляла «Оболони» никаких юридических документов (счета, акты выполненных работ, договоры) для оплаты услуг ВАР-арбитров, о чем сообщил в комментарии генеральный директор Александр Резниченко?

– Счета направлялись через УПЛ, как это определено регламентными документами.

– Если предоставляла, то какие это были документы?

– Это были счета, как и определено регламентными документами. Такие же счета выставляются всем участникам чемпионата Украины

– Как вообще выглядит юридически процедура оплаты клубами этих услуг арбитров ВАР?

– Согласно Регламенту Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2024-25 клубы-участники соревнований УПЛ обеспечивают осуществление целевого финансирования на счет УАФ для оплаты услуг (вознаграждения) за проведение домашних матчей в соревнованиях арбитров, наблюдателей арбитража, видеоассистентов арбитра (ВАА), помощников видеоассистента арбитра (ПВАА), наблюдателей видеоассистента арбитра и делегатов УАФ. Суммы вознаграждения перечисляются на отдельный счет УАФ из соответствующего письма.

УАФ формирует отдельный счет за каждый матч (целевое финансирование за привлечение ВООМ (видеотехнические официальные лица матча), назначаемые Комитетом УАФ на каждый матч УПЛ согласно тарифам, указанным в действующем соглашении между УАФ и УПЛ) и направляет его через УПЛ к оплате каждому клубу УПЛ, который обязуется его уплатить на счет УАФ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

Недавно в УАФ действительно обратился ФК «Оболонь» Киев по данному вопросу. По состоянию на 31:01 соответствующие отделы УАФ в коммуникации с клубом, – ответили в УАФ.