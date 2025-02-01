Украинским игроком интересовался ПСЖ. Известно, почему не состоялся переход
Юрий Романов рассказал о клубах, которые были заинтересованы в услугах Сикана
Юрий Романов, первый тренер Даниила Сикана, рассказал о том, что его воспитанник был на просмотре в нескольких иностранных клубах. Наставник поделился мнением, почему трансфер форварда в Европу тогда так и не состоялся.
– Именно в период выступлений за «Карпаты» Сикан ездил на просмотры в испанский «Вильярреал» и французский ПСЖ.
– А он не только в ПСЖ и «Вильярреале» был. Когда Даня играл за «Карпаты», то ездил на просмотр в какой-то немецкий клуб. Его отец к тому моменту уже жил там. Почему Сикан не закрепился тогда в Европе? Да еще молодым был. А потом на него уже и «Шахтер» вышел с предложением, – рассказал Романов.
Даниил Сикан в последнем сезоне играл за донецкий «Шахтер» – провел 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В январе форвард покинул украинский клуб и перебрался в турецкий «Трабзонспор».
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