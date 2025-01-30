В понедельник, 3 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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