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Чемпионат Англии
Челси
03.02.2025 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 января 2025, 22:38 | Обновлено 30 января 2025, 22:39
41
0

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии

30 января 2025, 22:38 | Обновлено 30 января 2025, 22:39
41
0
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Standart. Челси – Вест Хэм

В понедельник, 3 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Вест Хэм
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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