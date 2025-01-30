Англия30 января 2025, 22:38 | Обновлено 30 января 2025, 22:39
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Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии
30 января 2025, 22:38 | Обновлено 30 января 2025, 22:39
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В понедельник, 3 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Вест ХэмДивитися трансляцію
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