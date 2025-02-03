3 февраля на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда в прошлом сезоне боролась за отвоевывание позиций, что были утрачены в 2022/2023. Тогда Боули уговорил Почеттино вернуться в Лондон, и не экономил на новичках. Достигнутый результат в виде 6-й позиции в АПЛ был воспринять негативно, и летом менеджера снова сменила (заодно опять обновив состав). У нынешнего наставника, Марески, долго получалось хорошо: при раннем вылете из Кубка Лиги англичане были лучшими осенью в Лиге конференций. А в АПЛ потихоньку успели подняться на 2-е место, потеснив даже Арсенал... А потом синие вдруг рухнули, потеряв игру - 3 очка в 5 турах. Только с кризисным Вулверхэмптоном дома выиграли 3:1. С Манчестер Сити, даже несмотря на грубую ошибку дебютанта соперников, Хусанова, закончили поражением 1:3.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Вест Хэм

Клуб сам разбудил, похоже, амбиции своего руководства, когда победил в 2023-м году Лигу конференций. Вскоре то решило, что возрастной Мойес уже не годится как менеджер. И, несмотря на неплохие результаты 2023/2024, с Дэвидом попрощались. Его преемник, Лопетеги, продержался с пол года, что не удивительно, ведь при громадных (более ста миллионов!) инвестиции в усиление состава ничего не дали - молотобойцы, наоборот, скатились до борьбы за выживание. Испанца сменили на Поттера, но дебютировал Грэм с вылета из кубка, пусть там проиграли сильной Астон Вилле. А после 3:2 с Фулхэмом уступили без особенной борьбы дома Кристал Пэласу. Снова сыграв с вилланами, но уже в чемпионате, сыграли уже успешнее, закончив ничьей.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году синие разгромно выиграли оба поединка: 3:0 и 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем явным, принимающую сторону. Но гости тоже имеют свои козыри, так что рекомендуем присмотреться тут к варианту со ставкой на обе команды забьтют (коэффициент - 1,60).