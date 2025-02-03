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Чемпионат Англии
Челси
03.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
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Англия
03 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 04 февраля 2025, 00:23
184
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Мяч перелетел кипера. Челси обыграл Вест Хэм, дважды забив во втором тайме

Синие одержали дома волевую победу с помощью автогола

03 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 04 февраля 2025, 00:23
184
0
Мяч перелетел кипера. Челси обыграл Вест Хэм, дважды забив во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси переиграл Вест Хэм на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне (2:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В конце первого тайма после грубой ошибки Леви Колуилла гол для Вест Хэма забил Джеррод Боуэн.

Во втором тайме Педру Нету и Коул Палмер обеспечили Челси преимущество в матче против Вест Хэма. Однако второй мяч синих записали как автогол Аарона Ван Биссаки – мяч рикошетом перелетел голкипера.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (56 очков), Арсенал (50), Ноттингем Форест (47), Челси (43), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Борнмут (40), Астон Вилла (37).

АПЛ. 24-й тур, 3 февраля

Челси – Вест Хэм – 2:1

Голы: Педру Нету, 64, Ван-Биссака, 74 (автогол) – Боуэн, 42

Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Джеймс (Гюсто, 61), Кайседо, Фернандес, Санчо (Нету, 52), Палмер (Чалоба, 90), Мадуэке (Нкунку, 61), Джексон (Гию, 52).

Вест Хэм: Ареоля, Крессуэлл (Гильерме, 87), Килмен, Цоуфал (Мавропанос, 72), Солер (Ингз, 77), Кудус, Эмерсон (Скарлз, 71), Ирвинг (Орфорд, 77), Соучек, Ван-Биссака, Боуен.

Предупреждения: Джеймс, 57, Фернандес, 67, Палмер, 68 – Ирвинг, 76.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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