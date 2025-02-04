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Чемпионат Англии
Челси
03.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
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Англия
04 февраля 2025, 01:10 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:18
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Челси – Вест Хэм – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги.

04 февраля 2025, 01:10 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:18
89
0
Челси – Вест Хэм – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси переиграл Вест Хэм на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне (2:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В конце первого тайма после грубой ошибки Леви Колуилла гол для Вест Хэма забил Джеррод Боуэн.

Во втором тайме Педру Нету и Коул Палмер обеспечили Челси преимущество в матче против Вест Хэма. Однако второй мяч синих записали как автогол Аарона Ван Биссаки – мяч рикошетом перелетел голкипера.

АПЛ. 24-й тур, 3 февраля

Челси – Вест Хэм – 2:1

Голы: Педру Нету, 64, Ван-Биссака, 74 (автогол) – Боуэн, 42

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Автогол забил Эрон Уан-Биссака (Вест Хэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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