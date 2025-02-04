Челси – Вест Хэм – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Вечером 3 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси переиграл Вест Хэм на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне (2:1).
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В конце первого тайма после грубой ошибки Леви Колуилла гол для Вест Хэма забил Джеррод Боуэн.
Во втором тайме Педру Нету и Коул Палмер обеспечили Челси преимущество в матче против Вест Хэма. Однако второй мяч синих записали как автогол Аарона Ван Биссаки – мяч рикошетом перелетел голкипера.
АПЛ. 24-й тур, 3 февраля
Челси – Вест Хэм – 2:1
Голы: Педру Нету, 64, Ван-Биссака, 74 (автогол) – Боуэн, 42
Видео голов и обзор матча
События матча
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