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  4. Дарья Снигур – Сюзан Бандекки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 февраля 2025, 05:22 |
33
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Дарья Снигур – Сюзан Бандекки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

01 февраля 2025, 05:22 |
33
0
Дарья Снигур – Сюзан Бандекки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

1 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 199). Поединок пройдет 2-м запуском на Court 2 после игры Палицова – Захарова. Ориентировочное время начала встречи – 11:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Снигур.

Победительница противостояния в решающем раунде отбора сыграет либо против Анки Тодони (Румыния, WTA 108), либо против Ребекки Машаровы (Швейцария, WTA 156).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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