Дарья Снигур – Сюзан Бандекки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 199). Поединок пройдет 2-м запуском на Court 2 после игры Палицова – Захарова. Ориентировочное время начала встречи – 11:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Снигур.

Победительница противостояния в решающем раунде отбора сыграет либо против Анки Тодони (Румыния, WTA 108), либо против Ребекки Машаровы (Швейцария, WTA 156).

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