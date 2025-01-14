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  4. ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке
Australian Open
14 января 2025, 15:24 |
423
0

ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке

Держался долго, стоит признать, но Жоау Фонсека не мог его не довести

14 января 2025, 15:24 |
423
0
ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

14 января 9-й номер рейтинга АТР Андрей Рублев проиграл 112-й ракетке мира Жоау Фонсеке в трех сетах в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился победой 18-летнего бразильца со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа и 26 минут.

Фонсека впервые играет на турнире Grand Slam. На корах Мельбурна он начал свои выступления еще в квалификации. Следующим соперником Фонсеки станет Лоренцо Сонего.

Рублев, который «славится» своими психами, достаточно долго держался, но все же сорвался.

ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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