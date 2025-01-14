14 января 9-й номер рейтинга АТР Андрей Рублев проиграл 112-й ракетке мира Жоау Фонсеке в трех сетах в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился победой 18-летнего бразильца со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа и 26 минут.

Фонсека впервые играет на турнире Grand Slam. На корах Мельбурна он начал свои выступления еще в квалификации. Следующим соперником Фонсеки станет Лоренцо Сонего.

Рублев, который «славится» своими психами, достаточно долго держался, но все же сорвался.

ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке