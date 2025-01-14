ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке
Держался долго, стоит признать, но Жоау Фонсека не мог его не довести
14 января 9-й номер рейтинга АТР Андрей Рублев проиграл 112-й ракетке мира Жоау Фонсеке в трех сетах в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился победой 18-летнего бразильца со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа и 26 минут.
Фонсека впервые играет на турнире Grand Slam. На корах Мельбурна он начал свои выступления еще в квалификации. Следующим соперником Фонсеки станет Лоренцо Сонего.
Рублев, который «славится» своими психами, достаточно долго держался, но все же сорвался.
ФОТО. Как Рублев на Australian Open психовал, пока горел 112-й ракетке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка и Лейла Фернандес одержали победу в двух сетах над дуэтом Гибсон / Джойнт
Украинец может перейти в ПСЖ, или остаться в «Борнмуте»