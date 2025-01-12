Андрей РУБЛЕВ: «У меня развилось биполярное расстройство»

россиянин Андрей Рублев (АТР 9) рассказал, с какими психологическими проблемами столкнулся после поражения Франсиско Комесанье в первом раунде Уимблдона-2024:

«Это был худший момент, с которым я столкнулся по отношению к себе. Это было не из-за тенниса. Это было связано с собой, как будто после этого момента я не видел смысла жить. Ради чего?

Это звучит слишком драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, создавая много беспокойства, и я больше не мог с этим справляться. У меня началось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так выразиться. Но тот, кто положил этому начало, –это я. Теперь я чувствую себя лучше. Я вижу, что происходит».

Рублев, который выступает в «нейтральном» статусе, «славится» своими психами на корте. Он неоднократно использовал нецензурную лексику, а также разбивал себе колени, когда бил по ним ракеткой.