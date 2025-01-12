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  4. Андрей РУБЛЕВ: «У меня развилось биполярное расстройство»
ATP
12 января 2025, 17:31 |
571
2

Андрей РУБЛЕВ: «У меня развилось биполярное расстройство»

Утверждает, что ему проще, но как-то есть сомнения...

12 января 2025, 17:31 |
571
2
Андрей РУБЛЕВ: «У меня развилось биполярное расстройство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

россиянин Андрей Рублев (АТР 9) рассказал, с какими психологическими проблемами столкнулся после поражения Франсиско Комесанье в первом раунде Уимблдона-2024:

«Это был худший момент, с которым я столкнулся по отношению к себе. Это было не из-за тенниса. Это было связано с собой, как будто после этого момента я не видел смысла жить. Ради чего?

Это звучит слишком драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, создавая много беспокойства, и я больше не мог с этим справляться. У меня началось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так выразиться. Но тот, кто положил этому начало, –это я. Теперь я чувствую себя лучше. Я вижу, что происходит».

Рублев, который выступает в «нейтральном» статусе, «славится» своими психами на корте. Он неоднократно использовал нецензурную лексику, а также разбивал себе колени, когда бил по ним ракеткой.

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Андрей Рублев
Даниил Агарков Источник: The Guardian
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Макс Максов
У вас там у всіх походу така біда!
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+4
taras_sidyi
пальнув би собі в голову і закінчилися би страждання твої, русачок
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+3
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