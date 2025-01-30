В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.