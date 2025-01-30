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Англия
30 января 2025, 22:31 |
127
0

Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити

Смотрите 02 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

30 января 2025, 22:31 |
127
0
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Манчестер Сити

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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