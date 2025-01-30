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Лига чемпионов
30 января 2025, 16:24 | Обновлено 30 января 2025, 16:57
2627
12

Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов

Клуб получит от УЕФА 41,3 млн евро

30 января 2025, 16:24 | Обновлено 30 января 2025, 16:57
2627
12
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Шахтер завершил выступления в основном этапе Лиги чемпионов: команда Марино Пушича по итогам восьми матчей набрала 7 очков и не сумела выйти в следующую стадию.

Несмотря на вылет, клуб сумел хорошо заработать в главном еврокубковом турнире: сообщается, что заработок Шахтера составил 41,3 миллиона евро призовых УЕФА.

Сумма состоит из денег за попадание в основную часть турнира, коэффициент клуба, результаты команды (две победы и ничья), маркетинговые права и итоговую позицию в таблице.

Шахтер стал 28-м клубом из 36 в плане призовых, а лидирует Ливерпуль, у которого уже почти 100 миллионов евро заработка.

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Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 12
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Перець
бухнуть вистачить
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+5
Remark
Ну тут двояко. 
В ЛЧ за виступи так, заробив.
А ось на ціннику за Судакова за ті ж самі виступи в ЛЧ багато втратив.
Хоча звісно, 41 лям для реалій сьогодення, для команди УПЛ - фантастичні гроші.
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+2
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Lulinnha
Для кротов эти деньги многое значат. У Ахметова бизнес на Донбассе теряется стремительно. В следующем сезоне не будет ЛЧ. Так что надо находить источники финансирования через трансферы. 
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+1
Prokop_Andriy
хотілося би щоб ці гроші пішли на підсилення складу, бо глибини взагалі немає, ще й основних футболістів продали
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+1
serhiy
Скільки потратив на тубільців - стільки і заробив. А тепер ще нових тубільців  треба !
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0
Микола Унгурян
якраз по місцю і призові. Щодо суми - то це десь напевно і є бюджет клубу рівня ШД
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0
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Dnonama1
А скільки заробило велике і могуче днонама? Хоча я й так знаю - очко 
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-1
Pavel_i_CO
ДНОнєтск, бамбас - смоктали ви у нас!!
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Те самые 40 млн
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-4
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