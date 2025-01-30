Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов

Шахтер завершил выступления в основном этапе Лиги чемпионов: команда Марино Пушича по итогам восьми матчей набрала 7 очков и не сумела выйти в следующую стадию.

Несмотря на вылет, клуб сумел хорошо заработать в главном еврокубковом турнире: сообщается, что заработок Шахтера составил 41,3 миллиона евро призовых УЕФА.

Сумма состоит из денег за попадание в основную часть турнира, коэффициент клуба, результаты команды (две победы и ничья), маркетинговые права и итоговую позицию в таблице.

Шахтер стал 28-м клубом из 36 в плане призовых, а лидирует Ливерпуль, у которого уже почти 100 миллионов евро заработка.