Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Клуб получит от УЕФА 41,3 млн евро
Шахтер завершил выступления в основном этапе Лиги чемпионов: команда Марино Пушича по итогам восьми матчей набрала 7 очков и не сумела выйти в следующую стадию.
Несмотря на вылет, клуб сумел хорошо заработать в главном еврокубковом турнире: сообщается, что заработок Шахтера составил 41,3 миллиона евро призовых УЕФА.
Сумма состоит из денег за попадание в основную часть турнира, коэффициент клуба, результаты команды (две победы и ничья), маркетинговые права и итоговую позицию в таблице.
Шахтер стал 28-м клубом из 36 в плане призовых, а лидирует Ливерпуль, у которого уже почти 100 миллионов евро заработка.
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В ЛЧ за виступи так, заробив.
А ось на ціннику за Судакова за ті ж самі виступи в ЛЧ багато втратив.
Хоча звісно, 41 лям для реалій сьогодення, для команди УПЛ - фантастичні гроші.