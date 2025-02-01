Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет польский клуб «Висла» Краков.

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Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 09:30 в Турции.

Оболонь – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча