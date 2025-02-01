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Товарищеские матчи
Оболонь
01.02.2025 09:30 – FT 3 : 2
Висла Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 01 февраля 2025, 11:09
94
0

Оболонь – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 09:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

01 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 01 февраля 2025, 11:09
94
0
Оболонь – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет польский клуб «Висла» Краков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 09:30 в Турции.

Оболонь – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Висла Краков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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