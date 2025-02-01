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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 11:56 |
57
0

Первая победа на сборах. Оболонь обыграла польскую Вислу

После двух крупных поражений команда Сергея Шищенко одержала победу

01 февраля 2025, 11:56 |
57
0
Первая победа на сборах. Оболонь обыграла польскую Вислу
ФК Оболонь

«Оболонь» провела третий контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Сергея Шищенко стала «Висла» (Краков).

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе польском дивизионе. «Висла» после 19 туров имеет в активе 30 очков и идет на седьмом месте.

«Оболонь» быстро повела в счете. На 4-й минуте Константин Бычек с близкого расстояния завершил многоходовую комбинацию. «Висла» восстановила паритет довольно быстро. Кацпер Дуда мощным ударом сравнял счет на 16-й минуте.

На 38-й минуте «Оболонь» провела быструю атаку, а завершил его точным ударом Виталий Груша. В конце матча команды обменялись голами. На точный удар Виктора Близниченко «Висла» ответила голом Дуарте с одиннадцатиметровой отметки.

1 февраля «Оболонь» поведет еще один матч. Подопечные Щищенко сыграют со второй командой венского «Рапида». Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Товарищеский матч. 1 февраля. Анталия, Турция.

Оболонь (Киев, Украина) – Висла (Краков, Польша) – 3:2

Голы: Бычек 4, Груша 38, Близниченко, 85 – Дуда 16, Дуарте 89 (пен).

Состав Оболони: Федоровский (Марченко 46), Грисьо (Карась 46), Приймак, Дубко (Ломницкий 63), Прокопенко (Осман 63), Витенчук, Черненко (Мороз 63), Груша (Близниченко 63), Суханов, Теслюк , Бычек (Стасюк 63).

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Оболонь Киев Висла Краков контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Сергей Шищенко Константин Бычек Виталий Груша Виктор Близниченко
Сергій Турчак Источник: ФК Оболонь
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