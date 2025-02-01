Оболонь – Висла Краков – 3:2. Одержали первую победу. Видео голов и обзор

«Оболонь» провела третий контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Сергея Шищенко стала польская «Висла» (Краков).

Краковская «Висла» выступает во втором по силе польском дивизионе. Команда после 19 туров имеет в активе 30 очков и идет на седьмом месте.

«Оболонь» быстро открыла счет. На 4-й минуте Константин Бычек с близкого расстояния завершил многоходовую комбинацию «Оболони». Соперник восстановил паритет довольно быстро. Кацпер Дуда мощным ударом сравнял счет на 16-й минуте.

На 38-й минуте «Оболонь» провела быструю атаку и Виталий Груша вывел киевский клуб вперед. В конце матча команды обменялись голами. На точный удар Виктора Близниченко «Висла» ответила голом Дуарте с пенальти.

Товарищеский матч. 1 февраля. Анталия, Турция.

Оболонь (Киев, Украина) – Висла (Краков, Польша) – 3:2

Голы: Бычек 4, Груша 38, Близниченко, 85 – Дуда 16, Дуарте 89 (пен).

Состав Оболони: Федоровский (Марченко 46), Грисьо (Карась 46), Приймак, Дубко (Ломницкий 63), Прокопенко (Осман 63), Витенчук, Черненко (Мороз 63), Груша (Близниченко 63), Суханов, Теслюк , Бычек (Стасюк 63).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча