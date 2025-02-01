Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Висла Краков – 3:2. Одержали первую победу. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Оболонь
01.02.2025 09:30 – FT 3 : 2
Висла Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 13:52 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:53
149
0

Оболонь – Висла Краков – 3:2. Одержали первую победу. Видео голов и обзор

После двух крупных поражений «Оболонь» одержала победу

01 февраля 2025, 13:52 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:53
149
0
Оболонь – Висла Краков – 3:2. Одержали первую победу. Видео голов и обзор
ФК Оболонь

«Оболонь» провела третий контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Сергея Шищенко стала польская «Висла» (Краков).

Краковская «Висла» выступает во втором по силе польском дивизионе. Команда после 19 туров имеет в активе 30 очков и идет на седьмом месте.

«Оболонь» быстро открыла счет. На 4-й минуте Константин Бычек с близкого расстояния завершил многоходовую комбинацию «Оболони». Соперник восстановил паритет довольно быстро. Кацпер Дуда мощным ударом сравнял счет на 16-й минуте.

На 38-й минуте «Оболонь» провела быструю атаку и Виталий Груша вывел киевский клуб вперед. В конце матча команды обменялись голами. На точный удар Виктора Близниченко «Висла» ответила голом Дуарте с пенальти.

Товарищеский матч. 1 февраля. Анталия, Турция.

Оболонь (Киев, Украина) – Висла (Краков, Польша) – 3:2

Голы: Бычек 4, Груша 38, Близниченко, 85 – Дуда 16, Дуарте 89 (пен).

Состав Оболони: Федоровский (Марченко 46), Грисьо (Карась 46), Приймак, Дубко (Ломницкий 63), Прокопенко (Осман 63), Витенчук, Черненко (Мороз 63), Груша (Близниченко 63), Суханов, Теслюк , Бычек (Стасюк 63).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Рух Львов – Грацер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты проводят спарринг с Железничаром. Стартовые составы
Сергей Шищенко товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Висла Краков Виталий Груша Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Виктор Близниченко Константин Бычек
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-защитник Динамо: «Шовковский пожертвовал Лигой Европы ради УПЛ»
Футбол | 01 февраля 2025, 14:25 1
Экс-защитник Динамо: «Шовковский пожертвовал Лигой Европы ради УПЛ»
Экс-защитник Динамо: «Шовковский пожертвовал Лигой Европы ради УПЛ»

Но пренебрежение Лигой Европы может оказаться напрасным

Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Футбол | 31 января 2025, 21:17 19
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения

Украинский вратарь пропустил три гола

Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31.01.2025, 17:34
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 01.02.2025, 08:00
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Футбол | 01.02.2025, 11:30
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 24
Футбол
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 44
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем