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Чемпионат Англии
Арсенал
02.02.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 января 2025, 22:25 | Обновлено 30 января 2025, 22:30
87
0

Арсенал – Манчестер Сити. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 02 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

30 января 2025, 22:25 | Обновлено 30 января 2025, 22:30
87
0
Арсенал – Манчестер Сити. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC. Арсенал – Манчестер Сити

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Манчестер Сити. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Манчестер Сити
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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