02.02.2025 18:30 - : -
Англия30 января 2025, 22:25 | Обновлено 30 января 2025, 22:30
87
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Арсенал – Манчестер Сити. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 02 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
30 января 2025, 22:25 | Обновлено 30 января 2025, 22:30
87
0
В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Арсенал – Манчестер Сити. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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