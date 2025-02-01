Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат

Через месяц с небольшим в Швеции стартует 101-й по счету розыгрыш Аллсвенскан – элитарного дивизиона тамошнего футбола. Для болельщиков, следящих за европейскими чемпионатами, этот турнир всегда является второстепенным, из-за чего от переизбытка внимания, особенно из-за рубежа, он никогда не страдал.

Да, в Швеции есть свой явный исторический футбольный лидер – «Мальме», который 24 раза становился чемпионом страны, в том числе в двух последних на текущий момент розыгрышах чемпионата. Однако говорить о тотальной гегемонии «небесно-голубых», которая присуща, например, шотландскому Премьершипу, где безраздельно долгие десятилетия властвуют «Селтик» и «Рейнджерс», в Швеции не приходится.

В Аллсвенскан есть своего рода чемпионское разнообразие. С 2018 года «золото» чемпионата, помимо «Мальме», завоевывали еще три команды, а если брать во внимание последние четверть века, то элитарный дивизион шведского футбола выигрывали одиннадцать разных команд: «Хельсингборг», «Хальмстад», «Хаммарбю», «Юргорден», «Мальме», «Эльфсборг», «Гетеборг», «Кальмар», АИК, «Норрчепинг» и «Хеккен».

Таким образом, можно сказать, что Аллсвенскан – это как минимум конкурентный и интересный чемпионат, исход борьбы в котором далеко не предначертан еще на старте практически каждого из его сезонов.

Такого же мнения об уровне своего домашнего чемпионата по футболу придерживаются и шведские болельщики. По последним опросам, всего чуть менее 50% почитателей игры № 1 в Швеции назвали Аллсвенскан своим самым любимым футбольным турниром, за которым они следят с особой тщательностью. Это более высокий показатель, чем у английской Премьер-лиги или Лиги чемпионов, которые для шведов в целом выглядят менее интересными и привлекательными.

В Youtube можно найти огромное количество различных роликов, на которых видно, как активно, рьяно и порою даже агрессивно поддерживают свои любимые команды шведские фанаты, заполняющие стадионы всех 16 команд-участниц элитарного дивизиона.

В то же время некоторые обозреватели, которые внимательно следят за Аллсвенскан, называют эту лигу «еретической» из-за модели развития, которая была принята там в 1999 году. Тогда появилась новая норма, согласно которой минимум 51% акций каждого клуба должен принадлежать его членам из числа обычных болельщиков. В 2007 году это правило оказалось под угрозой отмены, но в конечном итоге его удалось отстоять фанатам, которые яростно протестовали, осознав, каким уровнем власти они обладают и что могут потерять.

На практике шведские футбольные клубы переняли немецкую модель, отказавшись от концепции с привлечением различных инвесторов, по причине чего зачастую и возникает серьезное расслоение в возможностях между представителями одной лиги. Это своего рода откат в прошлое, где у команд было больше конкурентных возможностей в соревновательном процессе, нежели сейчас, когда в каждом из топ-5 чемпионатов Европы и как минимум в топовом еврокубке – Лиге чемпионов – есть очевидные фавориты, а порой даже гегемоны, конкурировать с которыми большинство остальных участников банально не способны.

Бывший генеральный секретарь Шведской профессиональной футбольной лиги Матс Энквист коротко объяснял причины, которые привели к реформе 1999 года, следующим образом: «В какой-то момент мы пришли к тому, что качество нашего чемпионата было очень низким, а количество фанатов на трибунах уменьшалось буквально от тура к туру. Более того, существовала огромная проблема с соблюдением норм общественного порядка, связанная с бесчинствами хулиганов. В то время только 11% шведских болельщиков предпочитали следить за Аллсвенскан по сравнению с другими соревнованиями. Сейчас таковых уже около половины: можно сказать, что мы проделали приятное путешествие».

Впрочем, в основе возрождения интереса шведских болельщиков к Аллсвенскан лежит не только установление правила о коллективной собственности на клубы. На самом деле, болельщикам активно «помогали» и другими способами. В частности, полиции пришлось изменить свое отношение к фанатским группировкам. На сегодня посетителям стадионов категорически запрещено вторгаться на поле, а также использовать всевозможные петарды или шумовые гранаты, однако целый ряд других действий, как принято говорить в подобных случаях, был отнесен к категории «молчаливого одобрения».

Говоря проще, шведские органы правопорядка перестали относится ко всем футбольным болельщикам как к потенциальным хулиганам. Это довольно быстро позволило организаторам наполнять стадионы, хотя порой чересчур лояльное отношение со стороны полиции все-таки приводит к эксцессам, хотя в целом они не связаны с чем-то чересчур опасным, как то прямые потасовки фанатов друг с другом, а вызваны, скорее, чрезмерно большим количеством применяемой пиротехники, мириться с чем органам правопорядка порой невероятно сложно.

Фанаты Норрчепинга активно поддерживают своих любимцев в матче Аллсвенскан против АИКа, 5 мая 2024 года

Очевидцы утверждают, что на шведских стадионах всегда очень живая и напряженная атмосфера. И этим тамошняя лига позволяет буквально перенестись во времени на двадцать, тридцать, а то и сорок лет назад. Такое описание встречается у большинства опытных болельщиков, посещавших футбольные матчи шведского чемпионата и пытающихся объяснить основную концепцию развития Аллсвенскан.

Также Аллсвенскан абсолютно не гонится за технологическими новинками. Например, системы VAR в этой лиге до сих пор нет, равно как нет и таймшеров, а матчи можно переносить для нужд телевидения только с уведомлением руководства лиги, причем не менее, чем за два месяца до установленной даты поединка.

Возможно, поэтому многие зарубежные болельщики и специалисты, имеющие возможность свободно путешествовать и посещать поединки различных чемпионатов, сходятся во мнении, что Аллсвенскан – это про ностальгию. И такой подход, как показывает практика, работает, в том числе и с экономической точки зрения. По имеющимся статистическим данным, за последние десять лет посещаемость стадионов на матчах Аллсвенскан удвоилась, а совокупные доходы клубов дивизиона утроились.

Очевидно, как свидетельствует таблица коэффициентов УЕФА, такого корпоративного роста Швеции пока все еще недостаточно для создания конкурентоспособных команд международного уровня. Однако дело уже движется в правильном направлении: в частности, в текущем сезоне шведы имеют восьмой лучший коэффициент (9,375), и успели обойти Украину. Но даже несмотря на то, что «Эльфсборг» и «Юргорден» неплохо себя показывают в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно, требовать от этих команд победы или даже выхода в полуфинал никто на их родине не станет. Кажется, шведских болельщиков все абсолютно устраивает и так: им достаточно быть хозяевами в собственном доме в истинном понимании этой фразы.