Довбик назвал главную причину раннего вылета сборной Украины с Евро-2024

Нападающий испанской «Жироны» и сборной Украины по футболу Артем Довбик подвел итоги сезона.

«Пришло время подвести итоги. Хочу сказать несколько слов о Евро и об этом сезоне в целом. Если брать командное выступление, то последние две игры показали, что на таком турнире нужна концентрация с первой минуты и на протяжении всех матчей. Первая игра оказалась для нас роковой, и именно из-за нее мы не смогли продолжить наш путь.

Относительно своего индивидуального выступления, то я абсолютно недоволен своей игрой. Очевидно, что после клубного сезона, я и все остальные ожидали большего. Но я проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего невозможно, поэтому остается только принять это и идти дальше.

Относительно моего дебютного сезона в Ла Лиге, то он был очень эмоциональным и насыщенным. Для любителей статистики, экспертов (профессиональных и диванных) и всех, кто стал разбираться в футболе, немного цифр: за 11 месяцев мне удалось сыграть 54 матча, 3691 игровую минуту и сделать [29+11] – 40 результативных действий. Считаю, что для дебютного сезона это выглядит неплохо.

А сейчас хочу только поблагодарить всех, кто меня поддерживал, когда было нелегко, в первую очередь. А нелегко было много раз, и умение держать удар теперь отработано у меня хорошо.

И напоследок, хочется напомнить людям только об одном – не забывайте поддерживать и помогать воинам, которые защищают нашу страну. Слава Украине», – написал Довбик в Инстаграме.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.