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Испания
04 июля 2024, 21:03 | Обновлено 04 июля 2024, 21:04
269
0

Кофе и нацизм. Полузащитник Атлетико занялся бизнесом и угодил в скандал

Маркос Льоренте получил обвинения из-за логотипа своего кофе

04 июля 2024, 21:03 | Обновлено 04 июля 2024, 21:04
269
0
Кофе и нацизм. Полузащитник Атлетико занялся бизнесом и угодил в скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Льоренте

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте нарвался на скандал.

Игрок вместе с завершившим карьеру Ибайем Гомесом решил запустить бренд кофе Irreverentes. Это проект по производству высококачественного премиального кофе. Однако уже вскоре к футболистам появилось много вопросов.

Основная проблема – это то, что бренд внешне очень похож на символику нацистской дивизии СС.

Известный испанский писатель Фонси Лоайса высказал своё мнение в Twitter: «Футболист Маркос Льоренте является одним из ярых последователей ультраправого блогера Альвисе. Он пропагандировал загорание без солнцезащитного крема. Недавно у него закрыли ресторан, который годами работал без лицензии и разрешения на террасу. А это - логотип его «премиального» кофе».

Один из пользователей Twitter задался вопросом: «Кто такой гений маркетинга, который заставил Маркоса Льоренте повесить на логотип для своей кофейной марки символ SS?»


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Маркос Льоренте Атлетико Мадрид скандал неонацизм
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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