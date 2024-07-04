Кофе и нацизм. Полузащитник Атлетико занялся бизнесом и угодил в скандал

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте нарвался на скандал.



Игрок вместе с завершившим карьеру Ибайем Гомесом решил запустить бренд кофе Irreverentes. Это проект по производству высококачественного премиального кофе. Однако уже вскоре к футболистам появилось много вопросов.

Основная проблема – это то, что бренд внешне очень похож на символику нацистской дивизии СС.



Известный испанский писатель Фонси Лоайса высказал своё мнение в Twitter: «Футболист Маркос Льоренте является одним из ярых последователей ультраправого блогера Альвисе. Он пропагандировал загорание без солнцезащитного крема. Недавно у него закрыли ресторан, который годами работал без лицензии и разрешения на террасу. А это - логотип его «премиального» кофе».

El futbolista Marcos Llorente es uno de los fervientes seguidores del ultraderechista Alvise. Promovió tomar el sol sin crema protectora. Le acaban de cerrar un restaurante por llevar años sin licencia ni permiso para tener terraza. Este es el "logo" de su café premium. pic.twitter.com/y3nJnHDk8k — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 3, 2024

Один из пользователей Twitter задался вопросом: «Кто такой гений маркетинга, который заставил Маркоса Льоренте повесить на логотип для своей кофейной марки символ SS?»

¿Quién es el genio del marqueting que le ha colado a Marcos Llorente el símbolo de las SS al revés para su marca de café? pic.twitter.com/9VzDrIfYak — Bernat Castro 🦊 (@BernatCastro87) July 3, 2024



