Камбек с баранкой. Костюк вышла в 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на Уимблдоне-2024.

В 1/32 финала украинка вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) в трех сетах переиграли тандем Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова за 1 час и 37 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/32 финала

Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова [13] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 3:6, 0:6

Костюк и Русе во второй раз играют в одном дуэте на травяном мейджоре. В 2023 году они вылетели из соревнований на стадии 1/16 финала.

Далее Марта и Елена-Габриэла проведут поединок против победительниц противостояния Яна Сизикова / Ван Яфань – Анна Калинская / Донна Векич.

Для Костюк это был второй матч за один день. Ранее она переиграла Дарью Сэвилл во 2-м раунде одиночного разряда.