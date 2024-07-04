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  4. Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Уимблдон
04 июля 2024, 16:15 | Обновлено 04 июля 2024, 16:42
3681
31

Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне

Марта во второй раз подряд сумела выйти в 3-й раунд травяного мейджора

04 июля 2024, 16:15 | Обновлено 04 июля 2024, 16:42
3681
31
Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжила победные выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.

В матче второго раунда 18-я сеяная украинка в трехсетовом поединке обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл (№82 WTA). Матч продолжался более 3 часов.

Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:4

Во второй партии украинка проигрывала со счетом 2:5 и отыграла матчбол в 12-м гейме.

Украинка в четвертый раз подряд сыграла во втором раунде Уимблдона, два последних года она побеждает на этой стадии.

Это была 2-я встреча теннисисток, еще на одну Костюк не смогла выйти. В 2018-м году Марта дебютировала за сборную Украины в матче против Сэвилл на травяном корте в Канберре. Тогда украинка в статусе 185-й ракетки мира неожиданно переиграла на тот момент 26-й номер рейтинга WTA Сэвилл. На момент первого очного матча Марте было 15 лет.

В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Мэдисон Киз (№13 WTA), которая в прошлом году обыграла ее как раз в третьем круге.

Отметим, что Марта продолжит выступления на Уимблдоне и в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

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Дарья Сэвилл (Гаврилова) Марта Костюк Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 31
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introvert
Вперше втішився відключенням світла під час тенісу. Зміг подивитися лише останні два гейми матчу, і цілковите відчуття, що на три години такої гри Марти у мене не вистачило б нервів)
Вітаю з перемогою, з черговим камбеком українок, але, як і у випадку Еліни, подальші турнірні шанси Марти примарні. Варто лише порівняти її статистику зі статистикою Кіз у матчі з китаянкою. Це буквально небо і земля.
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+9
Vlad Holl
'Перша ракетка" робить П'ЯТНАДЦЯТЬ подвійних ( де ви таке бачили ?) , це що за теніс світового рівня ? Гра біля сітки просто жах , та ще і безкінечні балачки. Від цієї перемоги ніякого задоволення. Дуже проблемний теніс. 
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+8
Fdail
Нащо я це дивився Молодець, звичайно, що виграла, але це не рівень гри Марти. Далі Медісон, що скоріш за все, кінцева зупинка для такої Марти.
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+8
Stanislav Matusevych
Чергова серія трилеру під назвою "Марта та вітер". Добре, що все ж вдалося захистити минулорічне третє коло. Тепер можна спокійно іти грати пару, бо проти Кіз шанси в районі нуля. Причому абсолютного. Гарматниця у непоганій формі на швидкому покритті - це гарантований шлагбаум для Марти в її нинішньому стані. Три місяці назад шанси були б невеликими, а зараз їх фактично нема.
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+7
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Обсервер Влад
Питання на засипку: чому Грачовій тиснути руку не можна, а Севілл можна?
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+6
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mevast
Перемогла. А відчуття задоволення немає. Сумно до злості від того як грає Марта та поводиться на корті. Доросла людина, а веде себе як ображена, плаксива школярка.
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+5
Микола Захарченко
Такі " гойдалки" притаманні для Марти ... А ще багато невимушених помилок і втрата концентрації. Під час матчу вона ніби розмірковувала - вигравати їй цей матч , чи поїхати десь " на моря " відпочити  . Добре , що виграла .
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+5
kollekciy
Марту з перемогою. Перелом у грі та покращення гри Марти почався з жартівливо подареним очком від Севілл Марті на відеоповторі. Тоді Марта розгромно програвала, і без надії на покращення. Але неочікувано Марта, таки надумала, що пора бити сильніше по м'ячу, а не тільки чекати на грубі помилки суперниці, і тоді надія на гру таки з'явилася.
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+5
u6464u
я також  задаю собі питання , навіщо ти потратив на це непорозуміння три години ?
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+4
Sashamar
На харді Марта пройшла б Севілл і не помітила, але тут трава. Виграла лише тому, что програвати на будь-якому покритті за такої різниці потенціалів просто соромно. Тим більш звання першої ракетки України зобов'язує. Ну й третє коло завжди приємніше, ніж друге.
Виграти на траві в Кіз це з розряду ненаукової фантастики, але тут випадає чудова нагода пограти без психів.
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+4
sahka1981
Молодець! Ну нарешті! Переламала і матч і гаврілову!
З перемогою!!!
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+4
C.Пеклов
Молодець,але ж скільки страждань було у Марти,а в нас валідол приймався литрами.Десь Марті не вистачало впевненості,а гра біля сітки сьогодні,була жахлива.Все добре,що добре закінчиваєтся.Бажаю Марті більш впевненої гри,більшої агресії в наступних матчах!
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+3
paw
З перемогою! Але далі - Кіз, а це далеко не Гаврилова-Севіл, перемогти яку з купою подвійних та безкінечними психами,- буде практично неможливо!
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+3
Обсервер Влад
Таке враження, що цими жестами пальця біля скроні Марту намагаються примусити думати... тому що у звичайному її стані і у звичайних умовах думати Костюк важко, і такий природній для усіх людей процес їй елементарно не притаманний
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+3
Sit Simurg
Коли Зоряна на трибуні - Марта не програє !
Хоча сьогодні я в цьому якось засумнівався ..)
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+2
Dmytro
Мушу зізнатись, почав дивитись, але досить швидко вимкнув, бо  нерви і розмови Марти дратують.
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+1
oldman
15 подвійних для Костюк це забагато, а для Ястремоської - звичайний перший сайт.
Якщо є бажання проходити глибше по сітці, то треба обігрувати у 2 сетах.
А ще - візьміть мене консультантом, я навчу її НЕ ДУМАТИ і помилки зникнуть)
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+1
Алексей Левченко
Гра в теніс аід Костюк як особливий вид знущання над українцями, дивитись на це не можливо.
Костюк абсолютно не вміє: 
- подавати; 
- грати з льоту;
- грати з полу льоту;
- вкорочувати;
- тримати себе в руках.
Єдине, що іноді не погано виходить - це влупити форхенд.
Коли їй було 15, за нею було цікаво спостерігати, зараз - не хочеться й вмикати.
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-2
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