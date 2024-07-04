Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Марта во второй раз подряд сумела выйти в 3-й раунд травяного мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжила победные выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.
В матче второго раунда 18-я сеяная украинка в трехсетовом поединке обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл (№82 WTA). Матч продолжался более 3 часов.
Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:4
Во второй партии украинка проигрывала со счетом 2:5 и отыграла матчбол в 12-м гейме.
Украинка в четвертый раз подряд сыграла во втором раунде Уимблдона, два последних года она побеждает на этой стадии.
Это была 2-я встреча теннисисток, еще на одну Костюк не смогла выйти. В 2018-м году Марта дебютировала за сборную Украины в матче против Сэвилл на травяном корте в Канберре. Тогда украинка в статусе 185-й ракетки мира неожиданно переиграла на тот момент 26-й номер рейтинга WTA Сэвилл. На момент первого очного матча Марте было 15 лет.
В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Мэдисон Киз (№13 WTA), которая в прошлом году обыграла ее как раз в третьем круге.
Отметим, что Марта продолжит выступления на Уимблдоне и в парном разряде.
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Вітаю з перемогою, з черговим камбеком українок, але, як і у випадку Еліни, подальші турнірні шанси Марти примарні. Варто лише порівняти її статистику зі статистикою Кіз у матчі з китаянкою. Це буквально небо і земля.
Виграти на траві в Кіз це з розряду ненаукової фантастики, але тут випадає чудова нагода пограти без психів.
З перемогою!!!
Хоча сьогодні я в цьому якось засумнівався ..)
Якщо є бажання проходити глибше по сітці, то треба обігрувати у 2 сетах.
А ще - візьміть мене консультантом, я навчу її НЕ ДУМАТИ і помилки зникнуть)
Костюк абсолютно не вміє:
- подавати;
- грати з льоту;
- грати з полу льоту;
- вкорочувати;
- тримати себе в руках.
Єдине, що іноді не погано виходить - це влупити форхенд.
Коли їй було 15, за нею було цікаво спостерігати, зараз - не хочеться й вмикати.