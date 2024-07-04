Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжила победные выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.

В матче второго раунда 18-я сеяная украинка в трехсетовом поединке обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл (№82 WTA). Матч продолжался более 3 часов.

Уимблдон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:4

Во второй партии украинка проигрывала со счетом 2:5 и отыграла матчбол в 12-м гейме.

Украинка в четвертый раз подряд сыграла во втором раунде Уимблдона, два последних года она побеждает на этой стадии.

Это была 2-я встреча теннисисток, еще на одну Костюк не смогла выйти. В 2018-м году Марта дебютировала за сборную Украины в матче против Сэвилл на травяном корте в Канберре. Тогда украинка в статусе 185-й ракетки мира неожиданно переиграла на тот момент 26-й номер рейтинга WTA Сэвилл. На момент первого очного матча Марте было 15 лет.

В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Мэдисон Киз (№13 WTA), которая в прошлом году обыграла ее как раз в третьем круге.

Отметим, что Марта продолжит выступления на Уимблдоне и в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк