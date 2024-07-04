Уимблдон04 июля 2024, 11:36 |
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Костюк / Русе – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне
04 июля 2024, 11:36 |
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4 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с 13-м сеяным дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Яна Сизикова / Ван Яфань – Анна Калинская / Донна Векич.
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