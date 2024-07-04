Костюк / Русе – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с 13-м сеяным дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Яна Сизикова / Ван Яфань – Анна Калинская / Донна Векич.

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