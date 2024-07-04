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  4. Костюк / Русе – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2024, 11:36 |
222
0

Костюк / Русе – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне

04 июля 2024, 11:36 |
222
0
Костюк / Русе – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 июля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с 13-м сеяным дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Яна Сизикова / Ван Яфань – Анна Калинская / Донна Векич.

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смотреть онлайн Уимблдон-2024 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Джулиана Олмос Александра Панова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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