Киченок / Остапенко – Сэвилл / Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с дуэтом Дарья Сэвилл (Австралия) / Юань Юэ (Китай). Встреча состоится 4-м запуском на корте №16 после матча Гарсия – Пера. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Анна Блинкова / Майяр Шериф – Эри Ходзуми / Моюка Учидзима.

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