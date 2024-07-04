Уимблдон04 июля 2024, 13:36 |
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Киченок / Остапенко – Сэвилл / Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне
04 июля 2024, 13:36 |
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4 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с дуэтом Дарья Сэвилл (Австралия) / Юань Юэ (Китай). Встреча состоится 4-м запуском на корте №16 после матча Гарсия – Пера. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Анна Блинкова / Майяр Шериф – Эри Ходзуми / Моюка Учидзима.
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