ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб

17-летний полузащитник Этан Мбаппе покинул «ПСЖ» и нашел новый клуб.

Футболист перешел в «Лилль». Этан Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт, который рассчитан на три года. Этан присоединился к «догам» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Этан Мбаппе провел 5 матчей за взрослую команду «ПСЖ» и результативными действиями не отметился.

Этан – брат Килиана Мбаппе. Ранее они вместе играли за «ПСЖ». 3 июня испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.