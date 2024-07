ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб

17-летний полузащитник Этан Мбаппе покинул «ПСЖ» и нашел новый клуб.

Футболист перешел в «Лилль». Этан Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт, который рассчитан на три года. Этан присоединился к «догам» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Этан Мбаппе провел 5 матчей за взрослую команду «ПСЖ» и результативными действиями не отметился.

Этан – брат Килиана Мбаппе. Ранее они вместе играли за «ПСЖ». 3 июня испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

LOSC is pleased to announce the signing of Ethan Mbappé (17 years old). The French midfielder today signed his first professional contract, a 3-year deal with the club.



Welcome to the club, Ethan! ❤️ pic.twitter.com/kSLM6kjl5v