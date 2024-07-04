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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб
Франция
04 июля 2024, 20:27 | Обновлено 04 июля 2024, 20:37
773
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб

Этан Мбаппе перешел в «Лилль»

04 июля 2024, 20:27 | Обновлено 04 июля 2024, 20:37
773
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Этан Мбаппе

17-летний полузащитник Этан Мбаппе покинул «ПСЖ» и нашел новый клуб.

Футболист перешел в «Лилль». Этан Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт, который рассчитан на три года. Этан присоединился к «догам» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Этан Мбаппе провел 5 матчей за взрослую команду «ПСЖ» и результативными действиями не отметился.

Этан – брат Килиана Мбаппе. Ранее они вместе играли за «ПСЖ». 3 июня испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

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Источник: Динамо нацелилось на еще одного футболиста Днепра-1
Этан Мбаппе Лилль ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник Источник: ФК Лилль
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