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Украина. Первая лига
13 марта 2025, 05:44 | Обновлено 13 марта 2025, 07:12
253
0

Центральный защитник успешно прошел просмотр в Металлисте 1925

Дмитрий Сабиев подпишет контракт и будет играть за команду ван Леувена

13 марта 2025, 05:44 | Обновлено 13 марта 2025, 07:12
253
0
Центральный защитник успешно прошел просмотр в Металлисте 1925
ФК Кремень. Дмитрий Сабиев

Харьковский Металлист 1925 в ближайшее время подпишет контракт с центрбеком Дмитрием Сабиевым.

20-летний футболист успешно прошел просмотр в команде Патрика ван Леувена, и в ближайшие дни стороны заключат соглашение.

После этого клуб из Харькова официально представит новичка, который раньше выступал за Кремень.

В первой части сезона Сабиев провел 16 матчей за Кремень из Кременчуга, однако не забил ни одного гола. В конце января он покинул Кремень.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Дмитрий Венков Металлист 1925 Патрик ван Леувен просмотр игроков Кремень Кременчуг
Николай Степанов Источник: Telegram
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