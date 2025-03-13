Украина. Первая лига13 марта 2025, 05:44 | Обновлено 13 марта 2025, 07:12
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Центральный защитник успешно прошел просмотр в Металлисте 1925
Дмитрий Сабиев подпишет контракт и будет играть за команду ван Леувена
13 марта 2025, 05:44 | Обновлено 13 марта 2025, 07:12
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Харьковский Металлист 1925 в ближайшее время подпишет контракт с центрбеком Дмитрием Сабиевым.
20-летний футболист успешно прошел просмотр в команде Патрика ван Леувена, и в ближайшие дни стороны заключат соглашение.
После этого клуб из Харькова официально представит новичка, который раньше выступал за Кремень.
В первой части сезона Сабиев провел 16 матчей за Кремень из Кременчуга, однако не забил ни одного гола. В конце января он покинул Кремень.
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