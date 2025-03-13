Центральный защитник успешно прошел просмотр в Металлисте 1925

Харьковский Металлист 1925 в ближайшее время подпишет контракт с центрбеком Дмитрием Сабиевым.

20-летний футболист успешно прошел просмотр в команде Патрика ван Леувена, и в ближайшие дни стороны заключат соглашение.

После этого клуб из Харькова официально представит новичка, который раньше выступал за Кремень.

В первой части сезона Сабиев провел 16 матчей за Кремень из Кременчуга, однако не забил ни одного гола. В конце января он покинул Кремень.