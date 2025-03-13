ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал чемпионскую гонку в Украинской Премьер-лиге 2024/25:

«Шахтер» себя давно вычеркнул из чемпионской гонки. Если «Динамо» не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать, -Метро, Южный и Патона. Скорее всего Патона выберут, он ниже. Люди и так на футбол не ходят, а если киевляне умудрятся разбазарить такое преимущество, то отвернутся даже самые преданные поклонники».

Ранее Виктор Леоненко высказался о ничьей киевского «Динамо» против луганской «Зари» (2:2) в 21-м туре УПЛ.