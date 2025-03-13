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  4. ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 10:11 |
850
5

ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»

Бывший нападающий киевлян прокомментировал чемпионскую гонку в УПЛ

13 марта 2025, 10:11 |
850
5
ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал чемпионскую гонку в Украинской Премьер-лиге 2024/25:

«Шахтер» себя давно вычеркнул из чемпионской гонки. Если «Динамо» не выиграет чемпионат, то пусть выбирают мост в Киеве, с которого прыгать, -Метро, Южный и Патона. Скорее всего Патона выберут, он ниже. Люди и так на футбол не ходят, а если киевляне умудрятся разбазарить такое преимущество, то отвернутся даже самые преданные поклонники».

Ранее Виктор Леоненко высказался о ничьей киевского «Динамо» против луганской «Зари» (2:2) в 21-м туре УПЛ.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Александрия Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Strontium
Мост через Либідь!
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0
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Ну то вже Леоненко занадто перегнув. Ну лишиться ДК без титулу 👉 купимо котику Ігорю😸❤️ смачної ковбаски й молочка. Поплаче декілька днів, змириться й заспокоїться❗ 😊
Як би це не було парадоксально, але нам потрібне живе Динамо - як головний подразник і мотиватор, що змушує гірників⚒️ ставати кращими. А перемагати динамівців - це найбільший кайф у світі❗ Немає нічого солодшого, ніж тріумф у принциповому дербі над заклятими супротивниками! 😊
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0
😋😋СНОШАТЬ Дерево С Пердя
ТРАХ ТРАХ ТРАХ 👉👌🐆 Пум очке нашей сладкой дур очке всю ночь заряжали под хвост
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-1
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FC_Shakhtar1936
Да было бы неплохо. Это действие собрало бы в 100 раз больше зрителей, чем ходит на матчи динамки
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-2
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