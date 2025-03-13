Экс-форвард Ромы: «Если Шомуродов отберет место у Довбика, будут проблемы»
Роберто Пруццо прокомментировал конкуренцию среди форвардов римского клуба
13 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». В первом поединке римский клуб был сильнее со счетом 2:1.
Бывший футболист «Ромы» Роберто Пруццо прокомментировал конкуренцию в атаке и сообщил, что хочет видеть украинца Артема Довбика в стартовом составе:
«Довбик или Шомуродов? Я уверен, что украинский форвард должен сыграть против «Атлетика». Если Эльдор отнимет место у Артема в стартовом составе, это станет большой проблемой для Довбика.
Я ценю ту работу, которую проделал Шомуродов, но матч пройдет в Испании, где ранее играл украинец. Возможно, Довбик сможет проявить себя и раскрыться психологически», – считает Пруццо.
В текущем сезоне Довбик провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. Поединок «Атлетик» – «Рома» пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ – Астон Вилла, Арсенал – Реал, Барселона – Боруссия Д, Бавария – Интер
«Днепр-1» не выполнил обязательства по переходу Александра Пихаленко в киевский клуб