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  4. Экс-форвард Ромы: «Если Шомуродов отберет место у Довбика, будут проблемы»
Лига Европы
13 марта 2025, 12:47 |
768
0

Экс-форвард Ромы: «Если Шомуродов отберет место у Довбика, будут проблемы»

Роберто Пруццо прокомментировал конкуренцию среди форвардов римского клуба

13 марта 2025, 12:47 |
768
0
Экс-форвард Ромы: «Если Шомуродов отберет место у Довбика, будут проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». В первом поединке римский клуб был сильнее со счетом 2:1.

Бывший футболист «Ромы» Роберто Пруццо прокомментировал конкуренцию в атаке и сообщил, что хочет видеть украинца Артема Довбика в стартовом составе:

«Довбик или Шомуродов? Я уверен, что украинский форвард должен сыграть против «Атлетика». Если Эльдор отнимет место у Артема в стартовом составе, это станет большой проблемой для Довбика.

Я ценю ту работу, которую проделал Шомуродов, но матч пройдет в Испании, где ранее играл украинец. Возможно, Довбик сможет проявить себя и раскрыться психологически», – считает Пруццо.

В текущем сезоне Довбик провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. Поединок «Атлетик» – «Рома» пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Европы Атлетик Бильбао Рома Рим Эльдор Шомуродов Артем Довбик
Николай Титюк Источник: LaRoma24.it
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