Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ

12 марта состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего определились все участники четвертьфиналов турнира.

В УЕФА опубликовали список результативных ударов, которые претендуют на звание «Лучший гол игрового дня». В четверку кандидатов попал защитник Александр Зинченко («Арсенал»), который открыл счет на 6-й минуте матча с нидерландским ПСВ (2:2, общий счет 9:3).

Соперниками украинского футболиста в этой номинаций стали:

нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер. Забил победный гол в ворота французского «Лилля» (2:1, общий счет 3:2)

нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио, который открыл счет после передачи Бейли в матче с бельгийским «Брюгге» (3:0, общий счет 6:1). Асенсио в этом поединке оформил дубль.

нападающий ПСВ Кухайб Дриуш, который сравнял счет в поединке с «Арсеналом» на 70-й минуте (2:2, общий счет 3:9).

Номинанты на звание «Лучший гол дня в Лиге чемпионов»