Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ
Украинский защитник забил за «Арсенал» впервые в сезоне
12 марта состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего определились все участники четвертьфиналов турнира.
В УЕФА опубликовали список результативных ударов, которые претендуют на звание «Лучший гол игрового дня». В четверку кандидатов попал защитник Александр Зинченко («Арсенал»), который открыл счет на 6-й минуте матча с нидерландским ПСВ (2:2, общий счет 9:3).
Соперниками украинского футболиста в этой номинаций стали:
- нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер. Забил победный гол в ворота французского «Лилля» (2:1, общий счет 3:2)
- нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио, который открыл счет после передачи Бейли в матче с бельгийским «Брюгге» (3:0, общий счет 6:1). Асенсио в этом поединке оформил дубль.
- нападающий ПСВ Кухайб Дриуш, который сравнял счет в поединке с «Арсеналом» на 70-й минуте (2:2, общий счет 3:9).
Номинанты на звание «Лучший гол дня в Лиге чемпионов»
Zinchenko fizzing strike 🎯— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025
Beier powerful finish 😮💨
Driouech chip 🤤
Asensio & Bailey link-up 🔗
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