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Лига чемпионов
13 марта 2025, 10:05 |
990
2

Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ

Украинский защитник забил за «Арсенал» впервые в сезоне

13 марта 2025, 10:05 |
990
2
Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

12 марта состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего определились все участники четвертьфиналов турнира.

В УЕФА опубликовали список результативных ударов, которые претендуют на звание «Лучший гол игрового дня». В четверку кандидатов попал защитник Александр Зинченко («Арсенал»), который открыл счет на 6-й минуте матча с нидерландским ПСВ (2:2, общий счет 9:3).

Соперниками украинского футболиста в этой номинаций стали:

  • нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер. Забил победный гол в ворота французского «Лилля» (2:1, общий счет 3:2)
  • нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио, который открыл счет после передачи Бейли в матче с бельгийским «Брюгге» (3:0, общий счет 6:1). Асенсио в этом поединке оформил дубль.
  • нападающий ПСВ Кухайб Дриуш, который сравнял счет в поединке с «Арсеналом» на 70-й минуте (2:2, общий счет 3:9).

Номинанты на звание «Лучший гол дня в Лиге чемпионов»

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Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Александр Зинченко Максимилиан Байер Марко Асенсио Астон Вилла Астон Вилла - Брюгге Брюгге Боруссия Дортмунд Лилль Лилль - Боруссия Д
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Strontium
От ворот и до ворот лала лала)
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ivankondrat96
Гол дійсно вийшов красивий. Не втратив Зінченко своїх навичок
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0
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