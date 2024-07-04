Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, Лунин решил не продлевать контракт с «королевским клубом», который сейчас действует до 2025 года. Лунин сообщил свое решение руководству «галактикос». Андрей решил, что ему сейчас лучше перейти в клуб, где он будет иметь постоянную игровую практику.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.

«Реал» уже начал поиски нового вратаря. «Сливочные» готовы рассмотреть трансфер Диогу Кошты, который показывает звездную игру на Евро-2024.