Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Испания
04 июля 2024, 01:59 |
526
3

Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем

Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»

04 июля 2024, 01:59 |
526
3
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, Лунин решил не продлевать контракт с «королевским клубом», который сейчас действует до 2025 года. Лунин сообщил свое решение руководству «галактикос». Андрей решил, что ему сейчас лучше перейти в клуб, где он будет иметь постоянную игровую практику.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.

«Реал» уже начал поиски нового вратаря. «Сливочные» готовы рассмотреть трансфер Диогу Кошты, который показывает звездную игру на Евро-2024.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с хавбеком и защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Андрейчук покинул «Александрию»
Источник: Заря подписала австрийского игрока
Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Реал Мадрид трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Футбол | 03 июля 2024, 20:55 5
Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского

Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 1 миллион евро

Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Футбол | 04 июля 2024, 01:33 0
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024

Портал FourFourTwo считает сильнейшими испанцев

Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Футбол | 03.07.2024, 10:41
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
Футбол | 03.07.2024, 06:55
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03.07.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
А покупатель есть?
Ответить
0
Falko
Через скільки годин буде "новина", що Лунін вирішив залишитися?
Ответить
0
Serhii P.
Чим він так "приголомшив"? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Тайсона или Формана? Холифилд оценил, у кого был более сильный удар
У Тайсона или Формана? Холифилд оценил, у кого был более сильный удар
02.07.2024, 01:33
Бокс
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 8
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
02.07.2024, 21:39 7
Футбол
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
02.07.2024, 11:24 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем