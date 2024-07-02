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  4. Перес хочет заменить Лунина одним из героев 1/8 финала Евро-2024
Испания
02 июля 2024, 19:27 |
1740
2

Перес хочет заменить Лунина одним из героев 1/8 финала Евро-2024

Диогу Кошта может стать игроком «королевского клуба»

02 июля 2024, 19:27 |
1740
2
Перес хочет заменить Лунина одним из героев 1/8 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, «королевский клуб» начал поиски вероятной замены украинскому вратарю. Президента «галактикос» Флорентино Переса поразило выступление португальского вратаря Диогу Кошты на Евро-2024. Сразу после завершения Евро «Реал» хочет начать переговоры с «Порту» по трансферу голкипера. Отмечается, что «сливочные» рассчитывают подписать Кошту за 30 миллионов евро.

Кошта помог Португалии выйти в четвертьфинал Евро-2024, отразив три из трех пенальти в послематчевой серии со Словенией.

Кошта провел в прошлом сезоне за «Порту» 45 матчей, пропустил 38 голов и 17 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.

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Диогу Кошта Флорентино Перес Реал Мадрид Андрей Лунин Порту трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Saar
Так, чекаємо, що скаже Лунін Карлу....потім Карло Пересу...Перес Карлу...,а Карл Луніну..🤣🤣
Спорт Ю Ей іде за "Оскаром"...😅
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-1
kadaad
Да, после того как Лунин обделался с румынами на него смотрят как на ненужный груз в Реале.
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-2
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