Перес хочет заменить Лунина одним из героев 1/8 финала Евро-2024

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, «королевский клуб» начал поиски вероятной замены украинскому вратарю. Президента «галактикос» Флорентино Переса поразило выступление португальского вратаря Диогу Кошты на Евро-2024. Сразу после завершения Евро «Реал» хочет начать переговоры с «Порту» по трансферу голкипера. Отмечается, что «сливочные» рассчитывают подписать Кошту за 30 миллионов евро.

Кошта помог Португалии выйти в четвертьфинал Евро-2024, отразив три из трех пенальти в послематчевой серии со Словенией.

Кошта провел в прошлом сезоне за «Порту» 45 матчей, пропустил 38 голов и 17 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.