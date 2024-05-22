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Испания
22 мая 2024, 21:22 |
1464
0

Реал определился с запасным планом, если Лунин решит летом покинуть команду

Фран Гонсалес может стать дублером Тибо Куртуа

22 мая 2024, 21:22 |
1464
0
Реал определился с запасным планом, если Лунин решит летом покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет контракт с клубом до 2025 года. «Сливочные» хотят продолжить сотрудничество с украинцем.

По информации Relevo, «королевский клуб» планирует начать следующий сезон с двумя вратарями – Тибо Куртуа и Андреем Луниным. Однако в «королевском клубе» был разработан запасной план на случай, если Лунин решит уйти летом. «Сливочные» не будут покупать нового вратаря, а переведут в основную команду молодого кипера Франа Гонсалеса, который и станет дублером Куртуа.

Ранее стало известно, сколько «Реал» заплатил за трансфер Лунина «Заре».

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Фран Гонсалес Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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