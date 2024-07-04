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  4. «Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 17:46 | Обновлено 04 июля 2024, 17:48
933
13

«Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024

Тренер признает ошибки, но отмечает перспективу сборной

04 июля 2024, 17:46 | Обновлено 04 июля 2024, 17:48
933
13
«Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров впервые после Евро-2024, где национальная команда с 4 очками не сумела выйти из группы, дал подробную оценку выступлению на турнире.

Команда в группе проиграла Румынии 0:3, обыграла Словакию 2:1 и сыграла вничью 1:1 с Бельгией.

«Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда – одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ждали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены».

«Считаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре в Румынией… Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. Это же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки, но я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена ​​на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране идет война».

«Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть опыт, который получили, и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 13
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Максим Колісник
Насправді все просто. Команда вийшла не налаштована на перший матч. Єдина з усіх команд на Євро. Це в першу чергу питання до тренера.
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+3
stalevar1250
Как сказал классик :Ваши ожидания - ваши проблемы
Ребров дно, команда - ДНИЩЕ, и вообще, какой такой поц сказал о "золотом поколении"!? 
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+3
inspekcha85
Зачем было три пропускать сухих,Серёжа?Над вами прросто надругались,а вы даже и не поняли.
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+2
Віталій К
Найгірший виступ в найлегшій групі
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+1
RUX
Собака, натякає що часу мало йому дали. Думаю що цей "метр" буде сидіти під крилом єрмака ще не один цикл. Бачете як уже заспівав?  Мол, головне вийти, а там нехай нас полоскають. Всі уже думають, що може то покоління не дуже добре, але мені здається що то тренер БЕЗТОЛКОВИЙ БАЛАБОЛ.
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+1
v2341770
Турнір провалений і за місцем і за грою, а винних немає. Це дуже по-нашому.
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0
Legenda
Легендарный позор тренера....
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0
OtsoCity
Спасибі тобі Ребров та Лунін за 1/8 
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0
DK1961
Учти ошибки. Не привлекай больше в сборную лунтика, бокоперщика матвиенко, регбиста без головы немудрика, самовлюблённых никакущих зину и мудакова, ветеранов киргиза и Ярмолу. И все будет нормально
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-3
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ManUtd
You just fuсked up
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-5
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