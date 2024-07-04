«Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024

Наставник сборной Украины Сергей Ребров впервые после Евро-2024, где национальная команда с 4 очками не сумела выйти из группы, дал подробную оценку выступлению на турнире.

Команда в группе проиграла Румынии 0:3, обыграла Словакию 2:1 и сыграла вничью 1:1 с Бельгией.

«Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда – одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ждали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены».

«Считаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре в Румынией… Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. Это же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки, но я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена ​​на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране идет война».

«Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть опыт, который получили, и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной», – сказал Ребров.