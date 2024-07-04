Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ

«Днепр-1» может прекратить свое существование. Руководство клуба сейчас изучает различные варианты, чтобы этого не допустить.

По информации источника, один из вариантов – объединение с неназванным клубом Первой лиги. Интерес клуба Первой лиги – в автоматическом попадании в УПЛ, а интерес «спортклубовцев» – в финансовой помощи. В настоящее время этот вопрос на паузе, но ситуация меняется почти ежечасно.

Ранее украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что руководство «Днепра-1» готовит письмо в УПЛ с сообщением о снятии с чемпионата 2024/25.