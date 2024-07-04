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  4. Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 21:13 |
812
2

Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ

Днепровский клуб может объединиться с командой из Первой Лиги

04 июля 2024, 21:13 |
812
2
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
СК Днепр-1

«Днепр-1» может прекратить свое существование. Руководство клуба сейчас изучает различные варианты, чтобы этого не допустить.

По информации источника, один из вариантов – объединение с неназванным клубом Первой лиги. Интерес клуба Первой лиги – в автоматическом попадании в УПЛ, а интерес «спортклубовцев» – в финансовой помощи. В настоящее время этот вопрос на паузе, но ситуация меняется почти ежечасно.

Ранее украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что руководство «Днепра-1» готовит письмо в УПЛ с сообщением о снятии с чемпионата 2024/25.

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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