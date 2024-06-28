Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Днепра-1» готовит письмо в УПЛ с извещением о снятии с чемпионата 2024/25. Официальное сообщение должно появиться 1 июля.

Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем клуб готовится прекратить существование.

Летом клуб активно продавал лидеров, включая Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка, Александра Сватка и других, однако руководство считает, что средств на прохождение нового сезона все равно не хватит.

Вероятно, вместо команды Юрия Максимова в УПЛ вернется «Минай».

Что касается еврокубков, то Украина, скорее всего, потеряет место в Лиге конференций.