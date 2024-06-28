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  4. Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 19:24 |
1667
4

Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ

Письмо в УПЛ могут направить на следующей неделе

28 июня 2024, 19:24 |
1667
4
Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Днепра-1» готовит письмо в УПЛ с извещением о снятии с чемпионата 2024/25. Официальное сообщение должно появиться 1 июля.

Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем клуб готовится прекратить существование.

Летом клуб активно продавал лидеров, включая Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка, Александра Сватка и других, однако руководство считает, что средств на прохождение нового сезона все равно не хватит.

Вероятно, вместо команды Юрия Максимова в УПЛ вернется «Минай».

Что касается еврокубков, то Украина, скорее всего, потеряет место в Лиге конференций.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Игорь Бурбас снятие с чемпионата
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 4
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pricolist
Ми й так в єврокубках майже не граємо, а тут ще й місце віддають. Дякую Березі, Коломойському і тд
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+3
alex belogubko
пусть Минай сыграет с М 1925 за выход в УПЛ или 3-4 команда не попавшая в играх за выход в УПЛ тоже сыграют между собой --так будет правильно 
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+3
DK1961
Самые цитируемые персонажи бурбасятина, алколеоненко...Хочется дождаться официального заявления клуба, а не очередных фейков, как с колумбийским защитником
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+2
ZANREGENT1993
Ждём следующей недели, тут и ждать осталось недолго.
Ответить
0
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