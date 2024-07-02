Новому тренеру не нужны. Челси определил 7 игроков на продажу

«Челси» определил группу из 7 игроков, которых клуб не хочет отдавать в аренду, а намерен продать и окончательно разгрузить состав и платежную ведомость.

В списке вратарь Кепа Аррисабалага, защитники Трево Чалоба и Маланг Сарр, хавбек Чезаре Казадеи, а также форварды Ромелу Лукаку, Армандо Бройя и Давид Фофана.

Все они выставлены на трансфер, клуб ждет предложений.

Кроме того, Синие все еще рассчитывают продлить контракт хавбека Конора Галлахера, чей договор истекает через год. Игрок может быть продан, если не удастся договориться о новом соглашении.